Madáretetők télen: így gondoskodjunk a zord időben tollas barátainkról

– Ezenkívül azt javaslom, hogy minél később töltsük meg a madáretetőket: bár sokan már most elhelyezték a kertekben az eleséget, valójában csak akkor van szüksége az állatoknak a plusz élelemforrásra, amikor valóban hidegre fordul az időjárás – mondta.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ami nekünk, embereknek finom csemegének számít, az korántsem biztos, hogy az udvar szárnyas vendégeinek is megfelelő étel: csak sózatlan magvakat szórjunk az etetőbe, kerüljük a fűszeres és a lisztalapú ételeket, mint a kenyér és a péksütemények, de a búza és a rizs sem alkalmas a madáretető megtöltésére.

A boltokban kaphatunk kifejezetten erre a célra készített magkeverékeket, azonban sokkal költséghatékonyabb, ha ezt magunknak készítjük el napraforgómagból és kölesből. A saját készítésű magkeverékhez akár egy kis faggyút is rakhatunk. A szatmár-beregi helyi csoport elnöke arról is beszélt, hogy bár elméletileg a húsalapú etetés is jó megoldás lehet – hiszen a nagy hidegben megfelelő tápanyagforrást biztosít a madaraknak –, a gyakorlatban korántsem praktikus.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)