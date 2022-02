Egyre gyakoribb az ételallergia – Ismerje fel a jeleket!

Az ilyen allergiát nem szabad félvállról venni, mert súlyos tünetekkel is járhat, ám egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük a kellemetlen reakciókat – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

GYEREKKORBAN KEZDŐDIK

Nem tudni miért, de tény, hogy az elmúlt húsz-harminc évben drasztikusan megnőtt azok száma, akik allergiások különböző ételekre. Az ételallergia leggyakrabban gyerekkorban – különösen csecsemőknél és öt éves kor alatt – jelentkezik, de szerencsére a gyerekek gyakran kinövik érzékenységüket, hiszen emésztőrendszerük fejlődésével egyre kevésbé szívódnak fel az allergén anyagok. Ha viszont az allergia már a gyerekkorban is nagyon intenzív, akkor valószínűleg egy életen át megmarad, és felnőttkorban is sok kellemetlenséget okoz. Kutatók szerint mindezért a környezet és élelmiszeripar változásai, sőt a dohányzás is felelős, ám az a leggyakoribb eset, hogy örököljük ezt a fajta érzékenységet. Ráadásul az is növeli ételallergia esélyét, ha a családban szénanáthás, asztmás vagy ekcémás rokonok vannak.