Így lehet egy hét alatt szebb és fiatalabb a bőre

Akármilyen szuper hatóanyagot is próbál ki, nem ér semmit, ha az alapok nincsenek rendben. Vagyis szükség van egy jól bejáratott napi rutinra – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

Reggel elég egy kis langyos vízzel megtisztítani a bőrt, este pedig lágy lemosó tejjel eltávolítani róla a napi sminket és a szennyeződéseket.

Érdemes reggel fényvédőt feltenni (ceramidokat, hialuronsavat és antioxidánsokat tartalmazó hidratáló krémet), este pedig antioxidánsokkal peptidekkel vagy retinollal dúsított öregedésgátló éjszakai krémet használni.

HÉTFŐ: RADÍROZZUK LE A TESTÜNKET!

Tüntessük el a testről – különösen a könyöködről és a térdedről – az elszarusodott hámsejteket! A testápolók ugyanis csak akkor tudják hidratáló hatásukat kifejteni, ha be tudnak hatolni a bőr mélyebb rétegeibe. A durva, bőrkeményedéses részekre a legjobb a cukros vagy sós, illóolajos radír, amelyik puhítja is a bőrt. Az érzékenyebb bőrfelületekre a kímélő, esetleg a savas, kémiai peelingek a legjobbak, amelyeket nem kell nagyon dörzsölni, anélkül is leoldják az elöregedett hámsejteket.

KEDD: FOGLALKOZZUNK A SZEMÜNKKEL!

A szem körüli bőr hordozza minden mosolyunkat, minden ébren töltött óránk és minden napszemüveg nélküli napunk emlékét. Egyszer egy héten igazán megérdemel egy kevés extra törődést, amely eltünteti a szarkalábakat és a sötét karikákat. A retinol tartalmú krémek serkentik a sejtek megújulását és a kollagéntermelést. A koffeintartalmú szemkörnyékápolók érösszehúzó hatásuknak köszönhetően a táskákat tüntetik el.

A legjobb, ha a szemránckrémet lefekvés előtt körülbelül 30 perccel kenjük fel – ha ugyanis a felkenés után azonnal lefekszünk, a krém a szemhéj alá juthat, és ott irritációt okozhat, reggelre pedig puffadt, táskás lesz a szem.

SZERDA: RADÍROZZUK LE AZ ARCUNKAT IS!

Ha a bőr az utóbbi időben veszített a ragyogásából, a legjobb, amit tehetünk, egy jó kis radírozás.

Végezzük lefekvés előtt, és hagyjuk, hogy a peelingezés serkentse a kollagéntermelést, a bőr pedig szivacsként szívja fel az ápoló krémet. Keressünk bőrtípusnak megfelelő bőrradírt – a cukorral, sóval és rizsszemcsékkel készültek a nagyon érzékeny bőrűek kivételével a legtöbb bőrtípusnak jót tesznek. Kezdjük az ujjbegyekkel végzett, lassú, finom, körkörös mozdulatokat az arc széleiről, és lassan haladjunk a középső tájék felé.

CSÜTÖRTÖK: JÖHET A MASZK!

A pakolásokban a hasznos hatóanyagok általában komolyabb adagban vannak benne, mint a krémekben. Válasszunk a bőrünk szükségletei szerint: a kissé már öregedő bőrnek alapos hidratálásra van szüksége, a zsíros bőrnek pórustisztítóra, a tartását vesztett bőrnek alga- és gyümölcskivonatokat tartalmazó pakolásra, míg a problémás, gyulladt bőrnek erősebb gyulladáscsökkentőre.

PÉNTEK: TAKARÍTSUK KI A SMINKES DOBOZT!

Az ócska smink nem fog jót tenni a jól ápolt bőrnek sem. A régi alapozó már nem olyan tartós, mint új korában, ráadásul eltömítheti a pórusokat, és akár irritációt is okozhat, mivel a régi tubusokban a baktériumok is vígan tenyésznek. Az elmerevedett szálú sminkecsetek apró sérüléseket okoznak a bőrön, épp ezért érdemes őket hetente egyszer samponnal átmosni.

Időről időre szedjük össze azokat a sminktermékeket, amelyek 3 hónapnál régebbiek.

SZOMBAT: OLDJUK FEL A FESZÜLTSÉGET!

A stresszhormonok apró gyulladásokat okoznak, ez pedig a bőrön pattanás, rosacea vagy ekcéma formájában mutatkozhat meg. Épp ezért érdemes néha adni magunknak egy kis időt a feszültség feloldására. A legjobb stresszoldó a meditáció, a jóga és a tai chi, de bármilyen sport, sőt, még egy hosszabb séta is megteszi. A meleg fürdő is jó ötlet, különösen, ha levendula, kamilla vagy rozmaring illóolaját csepegtetjük bele (az olajokat először keverd el ez kanálka mézben). Ezután kenjünk fel egy jó ápoló krémet (ha vannak májfoltok a bőrön, akkor olyat, amely ezeket halványítja).

VASÁRNAP: ÉTKEZZÜNK EGÉSZSÉGESEN!

A cukor és az egyszerű szénhidrátok akadályozzák a kollagén és az elasztin termelődését a bőrben, így az hamar veszít a rugalmasságából. Épp ezért nagyon fontos, hogy egészségesen táplálkozzunk. Ha a hétvégén van egy kevés idő, készítsünk turmixot almából egy marék kelkáposztából, spenótból, kockára vágott uborkából egy kevés őrölt lenmagból vagy mandulavajból, egy kevés gyombérből, pár szál petrezselyemből és egy citrom levéből. Turmixoljuk simára a hozzávalókat, és adjunk hozzá annyi vizet, hogy iható sűrűségű legyen.

