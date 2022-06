A sportkardiológiával biztonságosan és eredményesen sportolhat

Miben tér el a sportkardiológia a hagyományos kardiológiától?

A sportkardiológiával foglalkozó szakemberek tisztában vannak a sportolók és nem sportolók közt létező különbségekkel – szív- és érrendszeri tekintetben. Felkészültek arra, hogy egy edzett személy az átlagostól esetleg eltérő értékeket is produkálhat például a pulzusszám tekintetében vagy az EKG-vizsgálatnál – és ez nála normálisnak tekinthető. A sportkardiológusok felismerik az úgynevezett sportszívet is, amely az intenzív testedzés miatt alakulhat ki. Normál esetben ugyanis rendszeres fizikai terhelés mellett nő a szív tömege, javul a pumpafunkciója, a szívizomban pedig olyan kis hajszálerek nyílnak meg, amelyek növelik a szív oxigénellátottságát. Ugyanakkor a túl intenzív terhelés hatására bekövetkezhet az is, hogy a hajszálerek kialakulása nem tudja követni a szív tömegének növekedési ütemét, így a korábbi érhálózat képtelen megfelelő mennyiségű oxigént biztosítani a megnövekedett szívizomzat számára. Ennek következtében még ép koszorúérrendszernél is kialakulhat szívinfarktus, renyhén működő szívizomzat vagy mindezek talaján életveszélyes ritmuszavar.

Megelőzni pedig mindig könnyebb a bajt, mint például egy szívinfarktus okozta nehéz helyzetet visszafordítani!