Csupán a magyarok fele tudja, mi történik a szelektív hulladékkal

Második éve tér vissza az Every Can Counts On The Go újrahasznosítási kampánya, amely idén már Brazíliát és Kolumbiát is bevonta az alumíniumdobozok újrahasznosítását népszerűsítő programjába – olvasható a VG-n.

Június 4. és 6. között több mint 100 újrahasznosítási nagykövet járta be az európai parkokat, városokat és strandokat Európa-szerte, így Magyarországon is.

A kampány fő üzenete, hogy az italosdobozok örökké újrahasznosíthatók. Közösségünk a szemlélet megváltoztatására ösztönöz és segít elérni a 100 százalékos aludoboz-újrahasznosítást Európában és azon túl. Ezt az ambiciózus célt azonban csak akkor lehet elérni, ha a fogyasztók, a márkák, a rendezvényszervezők és a helyi közösségek is összefognak annak érdekében, hogy minden italosdobozt újrahasznosítsanak és együtt építsünk egy fenntarthatóbb bolygót

– mondta David Van Heuverswyn, az Every Can Counts Europe igazgatója.

A LUCID közvélemény-kutató ügynökség által 14 európai országban – köztük hazánkban is – az Every Can Counts közreműködésével végzett felmérésből kiderül, hogy

az európai polgárok 91 százaléka többet szeretne tenni a környezetvédelem érdekében, ám az egyéni felelősségvállaláson túl elsősorban inkább a vállalatoktól várnak erre megoldást.

Fotó: Felszeghy Áron/VG

A megkérdezettek 87 százaléka (Magyarországon 91 százaléka) szerint a gazdasági társaságoknak csak végtelenül újrahasznosítható csomagolást kellene használniuk. Közel kétharmaduk egyetértett azzal, hogy a környezet védelme érdekében elsősorban a hulladék mennyiségének csökkentésével, a szelektív gyűjtésével és az egyéni újrahasznosítás ösztönzésével tehetünk a legtöbbet. Ugyanakkor a válaszadók szükségesnek tartják az olyan állami szabályozást, amely visszatartja a vállalatokat a környezetkárosító anyagok, valamint a nehezen vagy egyáltalán nem újrahasznosítható termékek előállításától.

A megkérdezett magyarok csupán közel fele van tisztában azzal, hogy mi is történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal, hova kerül, továbbá azzal a ténnyel, hogy az újrahasznosított anyagnak pénzügyi értéke van.