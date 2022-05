A legmocskosabb év

Romboló maszkok

A feltételezést egy évvel később, 2021 novemberében a kínai tudományos akadémia kutatói az Amerikai Egyesült Államok tudományos akadémiájának hivatalos lapjában, a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) című folyóiratban közölt dolgozatukban erősítették meg. Tanulmányukból kiderül, hogy 2021 augusztusának végéig több mint nyolcmillió tonna olyan hulladék keletkezett a világ 193 országában, amely összefügg a pandémiával. Ebből 26 ezer tonna már bekerült az óceánokba. Java részük három-négy év alatt lemerül a tengerfenékig, vagy partra vetődik. A több millió tonna kidobott maszk, kesztyű és teszt majdnem háromszázhetven folyóval érintkezett. Első helyen az iraki Shatt al-Arab áll, amelybe 5,2 ezer tonna egészségügyi hulladék került, második az Indus, amelybe négyezer tonna, harmadik a Jangce, amelynek vize 3,7 ezer tonna egészségügyi szemetet hordozott egyik helyről a másikra. Európában a Duna szállította a Fekete-tengerbe a legnagyobb mennyiségű egészségügyi műanyagot, 1,7 ezer tonnát, megtizedelve az állatpopulációt. Az áldozattá váló egyedek vagy lenyelték az útjukba került hulladékot, így múltak ki, vagy belegabalyodtak, és megfulladtak.

Az Environmental Advances folyóirat másik szemszögből is megközelítette a vízügyi helyzetet azzal, hogy közzétette: egyetlen arcmaszk naponta akár 173 ezer mikroszállal is szennyezheti a vizet, a Journal of Molecular Liquids lapban pedig arról jelent meg tanulmány, hogy az egyszer használatos maszkok vegyi színezőanyagokkal rontják a vízminőséget. A környezetrombolás megfékezésébe a Covidon kívül egyéb váratlan körülmények is beleszóltak.

A megváltozott gazdasági helyzet és a kőolaj árának ingadozása miatt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelen pillanatban nem lát esélyt arra, hogy csökkenjen a fosszilis alapanyagokra épülő plasztikgyártás, sőt számításai szerint az ismét fellendül. Egyelőre tehát minden jel arra mutat, hogy műanyagok nélkül élni csak utópia.

Kihaló Folyók

A rozsnyói lakosok februárban észlelték, hogy narancssárgára színeződött a Sajó vize, ezért feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen – adta hírül a Felvidek.ma portál. Kiderült, hogy a méreg az alsósajói volt bányavállalat területén lévő használaton kívüli vasércbánya Gabriella tárójából származik. A szivattyút itt 11 éve leállították, ezért a bánya megtelt vízzel, majd a felgyülemlett szennyvíz kezdett beleömleni a Sajóba. Az első laboratóriumi elemzések szerint a víz vastartalma több mint ezerszerese volt a megengedettnek, vagyis egy nap alatt 2,5 tonna vas ömlött a folyóba, de az arzén, a cink, a kén és a mangán is meghaladta a normál értéket. A helyzet napról napra romlott. Ma már 17 liter szennyezett bányavíz ömlik percenként a Sajóba, több, mint februárban, aminek folytán a folyó húsz kilométeres szakaszán kipusztult az élővilág. Az arzénkoncentráció is négyszázszorosa az európai határértéknek.

A szakemberek tehetetlenek, mivel technikailag nem tudják megoldani ennek a mennyiségnek a szűrését. Az ökológiai katasztrófa megfékezése évekbe telhet, olvasható a portálon.

Nagy István magyar agrárminiszter hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy beiktatása utáni első hivatalos nemzetközi útja Szlovákia környezetvédelmi miniszteréhez vezet majd.

A találkozót azért kezdeményezte, mert a folyón kialakult szennyezést haladéktalanul orvosolniuk kell. „Ne feledjük, teremtett világunk megóvása és a biológiai sokféleségének fenntartása közös kötelességünk!” – fogalmaz közösségi oldalán a tárcavezető.

Az eset miatt Magyarországon másodfokú készültséget rendeltek el, a vízminőséget folyamatosan figyelik, ellenőrzik, a mintavétel három helyen zajlik. A folyó magyarországi szakaszán halpusztulást nem tapasztaltak, csak kisebb elváltozásokat. Erről Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára beszélt az Országgyűlésben.

A Nagybánya melletti ciános zagytározók egyikéből 2000. január 30-án hozzávetőleg százezer köbméter méreg szabadult ki és jutott a Zazár-, majd a Lápos-patakon keresztül a Szamosba. A cián azt követően indult pusztító útjára, hogy a térségben évezredek óta működő arany- és ezüstbányák melléktermékeként felgyűlt meddőhányókból elkezdték kivonni a még bennük található aranyat és ezüstöt. A romániai értesítés után, amely január 31-én érkezett a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségre, versenyt kellett futni az idővel, hiszen a ciánkoncentráció Csengernél mért legnagyobb értéke háromszázhúszszorosa volt az érvényben lévő határértéknek.

„Az események megértéséhez tudni kell, hogy Szolnok város ivóvízellátását csak és kizárólag a Tiszából nyert nyers víz tisztításával lehet pillanatnyilag megoldani” – írta a katasztrófa kapcsán Lovas Attila és Fejes Lőrinc a Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Országos Vándorgyűlésének kiadványába. A végrehajtott vízügyi intézkedések, köztük a Kiskörei Duzzasztómű rendkívüli üzemének elrendelése, az öblítőcsatornák elzárása és az ártéri fokok lezárása lehetővé tették, hogy a Közép-Tisza vidékén a mérgező anyagot a folyó medrében lehessen levezetni. Ennek köszönhetően a gátakon belüli hullámtér, a gazdag élővilággal rendelkező holtágak, a Tisza-tó öbleinek, medencéinek vízminősége és élővilága – a Tisza-tó teljes vízfelületének 93 százalékán – gyakorlatilag nem károsodott. Ezeken a helyeken egyes halfajok ívása már 2000. március elején megkezdődött.

A csernobili robbanás óta mégis ez a szennyezés számított a legsúlyosabb környezeti katasztrófának Európában. Nem sokkal később Románia belső részében, a Tisza vízgyűjtőjében, Verespatakon újabb veszélyforrás keletkezett. A település alatt ugyanis több arany rejlik, mint Nagybánya környékén, ezt szintén ciántechnológiával kívánta kibányászni egy kanadai bányavállalat.

A cég 225 millió köbméter kőzet kitermelésével, évi 13 ezer tonna cián felhasználásával szerette volna megkaparintani az Erdélyi-érchegységben található háromszáz tonna aranyat és ezerhatszáz tonna ezüstöt. Ennek eléréséhez Szarvaspatak völgyében hatszáz hektáros, ciános zagy tárolására alkalmas derítőt szándékoztak építeni. A tervezett program megsemmisített volna öt hegyet, tíz templomot, tizenkét temetőt, 958 gazdaságot, kilencszáz lakóépületet, a római és középkori bányászat régészeti maradványait, és kitelepítésre ítélt volna 2150 lakót. A terv közvetetten Torda, Aranyosgyéres, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Arad, Makó, Szeged, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse és Titel lakosságát is veszélybe sodorta. Nagy küzdelmeket lezárva, 2021 júniusában az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította a települést.

Attól sem szabad eltekinteni, hogy a szennyvízzel együtt az ember által fogyasztott patikaszerek és drogok, fogamzásgátlók, de még a mosószer, a vízkőoldó, a fogkrém, a tusfürdő és a sampon is a folyóvizeinkbe kerül.