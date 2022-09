Mekkora a baj, ha lassú a pulzusunk?

Alacsony pulzusról, vagyis bradycardiáról akkor van szó, amikor a nyugalmi pulzus alacsonyabb, mint 60 bpm (ütés per perc). A normál nyugalmi pulzus ugyanis 60-100 közt van percenként, bár ennél lehet alacsonyabb is alvás közben, illetve edzett személyek esetében normálisnak tekinthető akár a 40 bpm is.

Amennyiben azonban egészségi oka van a szívverés lelassulásának, az azt is jelenti, hogy a nem kielégítő működés miatt nem jut elég oxigén-dús vér a szervekbe. Ha sokáig kezeletlenül marad a bradycardia, az pedig végső soron veszélyes eszméletvesztést is okozhat.

A bradycardia több formája is ismert, és ahhoz, hogy pontosan meghatározható legyen, miről is van szó, mindenképpen kardiológiai kivizsgálásra van szükség. Vagyis feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha valaki az alábbi tüneteket tapasztalja:

szokatlan kimerültség vagy gyengeség érzés

zavartság

légszomj

fizikai terhelés hatására jelentkező légzési probléma

erős kifáradás

rosszullét

ájulás.

Sztancsik doktornő szerint ugyanakkor a veszély abban rejlik, hogy sokan semmiféle tünetet nem tapasztalnak a bradycardia következményeként. Így ez sokáig rejtve és kezeletlenül maradhat, és olyan következményekkel járhat, mint a szívelégtelenség, a szív-érrendszeri történések, a veseelégtelenség és az ájulás következtében kialakuló sérülések. Mindenképpen ajánlott tehát egy kivizsgáláson részt venni akkor is, ha csak enyhe tünetek vannak, ha volt már a családban szív-érrendszeri betegség, és ha már ismertek bizonyos betegségek.

A felgyorsult szívverést nevezik tachycardiának, amikor 100-nál többet ver a szív egy perc alatt. Bradycardia esetén lelassul a szívverés, percenkénti 60 alá. Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha kimaradó dobbanásokat, gyengeséget, szédülést, esetleg ájulást tapasztalunk, illetve ha a családban előfordult már szívritmuszavar vagy egyéb szívbetegég. A korai felismerés a tünetmentes esetekben is döntő jelentőségű az esetleges komoly következmények elkerülése végett – figyelmeztet a KardioKözpont.

