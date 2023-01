A készpénz megszűnése a láthatáron?

A készpénz megszüntetése, s a digitális pénz átfogó bevezetése, a kizárólag kártyával való fizetés koncepciója már korántsem egy vízió, lázálom, hanem adott esetben a közeli valóság.

Miért mondom ezt?

Több jel mutat erre. De talán az egyik legfontosabb, hogy nemrégen a következőképpen nyilatkozott a bázeli székhelyű Bank of International Settlements (Nemzetközi Fizetések Bankja, BIS) vezérigazgatója, Agustin Carstens, aki kijelentette, hogy a most bevezetésre kerülő CBDC (központi banki digitális valuták) létrehozásával "abszolút technológiai ellenőrzésük" lesz mindenki személyes költései felett. Korábban azt is kijelentette, hogy elkerülhetetlen a digitális világvaluta bevezetése.

De miért fontos nekünk, hogy mit mond ez a bizonyos Carstens úr?

Nos, ehhez tudnunk kell, hogy a BIS nem más, mint az országok jegybankjainak jegybankja, másképpen szólva a jegybankok vezető bankja. Létrehozásában – mely 1930-ra tehető – kulcsszerepet játszottak a legnagyobb bankházak és bankárdinasztikák, talán nem kell megneveznem őket, hiszen a Rotschild-, Rockefeller, Warburg- stb. neveket mindenki ismeri. A jegybankok jegybankjának működését bizonyos – dehogy bizonyos, egyértelmű! – titoktartás övezi, de azt muszáj tudnunk, hogy a BIS finoman szólva is hatással van a jegybankok működésére, és akkor tényleg nagyon óvatosan fogalmaztam.