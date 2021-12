Fegyelmezettek a bolti vásárlók

A kiskereskedelmi üzletekben jellemzően megfelelő az átoltottsági szint, ezért egyelőre nincs olyan ágazati szereplő, ahol kötelezővé tennék a Covid–19 elleni vakcinát a munkavállalóknak. Ezzel együtt a láncok nagyon szigorú biztonsági intézkedésekkel folytatják a szezont. A friss tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók többsége tisztában van a visszavezetett kötelezettség járványvédelmi jelentőségével, és rutinosabban hordja a védőviseletet. Ám mivel a maszkban történő nézelődést, vásárlást kevésbé tartják komfortosnak, még nem tudni, hogy ennek milyen hatása lesz a látogatottságra az év végéig.

– Mindenhol tele vannak az áruházak, nem fogyatkoztak meg a vásárlók a maszkkötelezettség miatt, legfeljebb olyanok mulasztották el viselni az első napokban, akik elfelejtették vagy nem követték figyelemmel az új szabályt, ezért nem volt náluk a maszk. A boltosok kérésére mindenki együttműködött – jelezte lapunknak Bubenkó Csaba, az Együtt.hu munkavállalói érdekképviselet elnöke. Hangsúlyozta: már korábban is megfigyelhető volt a vásárlók felelős hozzáállása, mert a rendelkezés előtt már többen önként is viseltek maszkot az üzletekben, azonban mostanra úgy felfutott a járvány, hogy ennél is több óvintézkedésre van szükség.

– A családok álljanak át a praktikus, célirányos vásárlásokra. Egyre közeledünk a karácsonyhoz: jön a bronz-, ezüst-, aranyvasárnapi nagyobb forgalom, a Mikulás-napi akciózás, a karácsonyi ajándékvásárlási roham, vagyis számolni kell a tömegek jelentette kockázatokkal. Az oltások felvétele mellett ezért rendkívül fontos megint a megfelelő távolságtartás, a családonként egyszemélyes, gyors beszerzés az előre megírt bevásárlólista alapján, emellett töltsünk minél rövidebb időt a zárt terű helyeken – sorolta a szakszervezet elnöke, kiemelve, hogy sokkal lendületesebbek a vásárlások az idén az üzletekben, és hogy ez így is maradhasson egészen karácsonyig, elengedhetetlen a fokozott figyelem a vevők és a dolgozók részéről.

Bubenkó Csaba kitért a szentestére is, amivel kapcsolatban komoly egyeztetések zajlottak a láncokkal, ahogy már fél évtizede minden év novemberében.

– Évről évre kezdeményezte az érdekképviseletünk, hogy a jogszabály szerinti zárórát december 24-én 14 óráról 12 órára módosítsák a boltok saját hatáskörben. Korábban főként a krónikus munkaerőhiány miatti leterheltség, míg újabban a pandémia okozta szokatlan munkakörülmények miatt év végére ez a kérdés jelentősen befolyásolja a dolgozók egészségét fizikai és mentális értelemben – magyarázta.

Mint fogalmazott, idén a nemzeti kereskedelmi cégek elsőként jelezték, hogy hajlandók a korábbi zárással kifejezni tiszteletüket az alkalmazottak egész éves megfeszített munkájáért. Viszont ebben a szociálissá vált kérdésben nem tudott konszenzusra jutni az összes iparági szereplő. Ezért ahogy a korábbi években, most is lesz olyan üzlet, amelyik délig lesz nyitva szenteste napján, lesz, amelyik délután kettőig és olyan is akad majd, amelyik ki sem nyit aznapra – közölte a keresztényszociális érdekképviselet vezetője.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)