Búcsút kell inteni a német atomerőműveknek

Ha mindez sikerül, akkor az energiatermelésnek mintegy nyolcvan százalékát kell az időjárás-alapú megújulóknak fedezniük, ami nukleáris és fosszilis alaperőművek nélkül ellátásbiztonsági szempontból kockázatosnak tűnik. Igaz, a kormány szándékában áll új, modern gázerőművek építése is. Ezek kapcsolódhatnak ahhoz, hogy kiemelt fontosságúnak tekinti a kormány a hidrogénalapú gazdaság kialakítását és fejlesztését. A cél a klímasemleges ipar kialakítása az innováció és az új technológiák ösztönzésével. Ennek érdekében a kutatásra és fejlesztésre szánt forrásokat a GDP 3,5 százalékára növelik. Ha az új gázerőművek alkalmasak lesznek a hidrogénnel kevert földgázzal vagy a tiszta hidrogénnel való üzemelésre, akkor jól is elsülhet az elképzelés, már csak azért is, mert akár támogatást is igényelhetnek a beruházásokra. Legalábbis az alapján, hogy az új uniós taxonómiarendelet tervezetét december 22-én készül bemutatni az Európai Bizottság, a dokumentum leglényegesebb és leginkább várt sorai szerint pedig a fenntartható kategóriába kerülne a nukleáris és a földgázalapú energiatermelés is. És mint ilyenek, finanszírozhatók lennének a közösségi forrásokból is.