A V4-ek közösen állnak ki az atomenergiáért

Az atomenergia mellett egyre több ország áll ki, korábban a V4-eken kívül térségünkből Bulgária, Szlovénia és Románia is nyilatkozott már arról, hogy az atomenergia része lesz jövőbeni energiamixüknek. Lengyelország nagyot lép, hiszen máris hat blokk építésével lép be a karbonmentes termelés világába. Nemrégiben Emmanuel Macron francia elnök jelentette ki, hogy az ország újraiparosításában kiemelt szerepe lesz a technológiának. Ezt azzal is indokolta, hogy

észszerű árat akarnak fizetni az energiáért, meg akarják szüntetni külföldi energiafüggőségüket, illetve támogatják a klímaváltozás elleni küzdelmet.

Franciaországban jelenleg 56 blokk üzemel, az Egyesült Államok után a nukleáris energiatermelés világranglistájának második helyén áll. Új, nagy teljesítményű nyomottvizes reaktorok is épülnének (ilyenek működnek és létesülnek Pakson is), illetve kisebb, moduláris reaktorok (SMR) is szerepelnek a tervek között. Ezekkel Macron elmondása szerint Franciaország 2030-ra az első számú karbonmentes áramtermelővé válna. Nagy-Britannia szintén támogatja egy SMR tervezését a már folyamatban lévő Hinkley Point C nagy kapacitású létesítmény kivitelezése mellett.

Az atomerőművet építő európai országok közé kell még sorolni Finnországot és Belaruszt is. Hollandiában a kormányalakító pártok szintén atomerőművi beruházásokat terveznek, mert megítélésük szerint ez áttörést jelenthet az energiaellátásban kitűzött ambiciózus zöldcélok elérésében. Jelenleg egy atomerőművet üzemeltetnek, a parlamenti többség azonban a több atomenergia mellett tette le a voksát. Figyelemre méltó Kína terve is, amelyben a következő 15 évben 150 atomerőmű létesítése szerepel. Világszerte jelenleg 442 atomerőmű működik és több mint ötven épül, a kivitelezők között a Paks II projekt fővállalkozója, a Roszatom rendelkezik a legnagyobb külföldi megrendelésállománnyal: jelenleg 12 országban 35 új blokk építésére van szerződésük.

