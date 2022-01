Kettős szorításban a termelők

Jelentősen felerősödött a Covid-járvány hatására a csomagolt élelmiszerek iránti igény a hazai piacon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elemzése szerint a pandémia kezdete óta a zöldségek és gyümölcsök körében hozzávetőlegesen másfélszeresére nőtt a kereslet a csomagolt friss áru iránt. Az eladott zöldség hetven százaléka, a gyümölcs hatvan százaléka ilyen formában kerül ma a vásárlókhoz.

A csomagolásnak – amellett hogy esztétikusabb megjelenést biztosít egy terméknek – az információátadásban és a termék minőségének megőrzésében is nagy szerep jut. A fóliaborítás például mintegy háromszorosára növeli a kígyóuborka eltarthatóságát. A műanyag csomagolások azonban – újrahasznosíthatóságuk ellenére is – hatalmas problémát jelentenek környezetvédelmi szempontból, ráadásul nagyon drágák, a termelési költségek akár húsz-harminc százalékát is kitehetik.

Az elmúlt időszakban a zöldség- és a gyümölcstermelők jelentős áremelkedéssel találkozhattak. A kartonpapír és a műanyag mellett a raklapok, tárolórekeszek, ládák is megdrágultak, a NAK adatai szerint a világpiaci folyamatok miatt az erre a célra használt faanyag ára megháromszorozódott.

A termelőknek a különböző környezetvédelmi előírások és a vásárlók elvárásai is kihívást jelentenek. Bár hazánkban még engedélyezett a műanyag csomagolóanyagok használata, záros határidőn belül környezetbarát alternatívára kell átállniuk a piaci szereplőknek. Az unióban tavaly július 3-án lépett hatályba az az irányelv, amely számos egyszer használatos műanyag termék használatát tiltja meg.

Noha számos innovatív csomagolóanyag használata van kísérleti szakaszban, a műanyag háló és a kartonpapír helyettesítése nem egyszerű. A zöldség-gyümölcs ágazat szereplőinek nehézséget okoz az is, hogy olyan csomagolóanyagra van szükség, amely nedvességálló.

Marketingszempontból sem mindegy, hogy milyen csomagolóanyagot használnak a termelők. A magasabb minőségű, prémium termékek egy része már ma is környezetbarát csomagolást kap, a vásárlók pedig hajlandók magasabb árat fizetni érte. Az olcsóbb árunál viszont a fogyasztók többsége nem fogadja el a többletköltséget.

