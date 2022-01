Trükköznek az internetes ékszerboltok

Aranyékszer-kereskedők webáruházas tevékenységét vizsgálta meg a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ). A szövetség közlése szerint elszomorító eredményre jutottak az ellenőrzés végére: például többször tapasztalták, hogy nem egyértelműek az általános szerződési feltételek, de leginkább a hibás teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések hátrányosak.

– A korábbi évek gyakorlatát követve ezért

a tisztességtelen kikötések megszüntetése érdekében közérdekű pert indítottunk az egyik webáruházzal szemben

az illetékes törvényszéken az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával – közölte a szövetség, hozzátéve: a cél az, hogy a jövőben egyre kevesebb tisztességtelen kikötéssel találkozhassunk a vásárlásaink során. Tapasztalataik szerint a legtöbb webáruházban az indokolás nélküli elállási joggal összefüggésben már megfelelő tájékoztatást szerepeltetnek, így például a jogszabály szerinti 14 napos határidőt helyesen rögzítik mind az elállási jog gyakorlására, mind a kifizetett összeg visszatérítésére.

A jótállás időtartamának rossz feltüntetése azonban igen gyakori. Így például

egyértelműen a fogyasztók hátrányára történik az a gyakorlatban tapasztalt eltérés, amikor 6 hónapban vagy 1 évben jelölték meg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségét.

Az arany ékszerek forgalmazásával foglalkozó webáruházak esetében márpedig azért is jelentős ez a probléma, hiszen szinte valamennyi ilyen típusú webáruházat üzemeltető cég üzleteket is üzemeltet. Ha a honlapon is rossz, félrevezető a tájékoztatás, feltételezhetően az üzletben is eszerint járnak el, helytelenül – vélekedik a FEOSZ. Ezért ezekben az esetekben kérik a bíróságot, állapítsa meg, hogy a cég által alkalmazott általános szerződési feltétel tisztességtelen, jogsértő, így az minden érintettje esetén érvénytelen.

Felhívták a figyelmet: 2021. január 1-től változtak a kötelező jótállás alá eső termékre vonatkozó kötelező jótállás előírásai. Ide tartoznak az arany ékszerek is, így ezekre a termékekre is az alábbi szabályok vonatkoznak.

A jótállás időtartama:

- 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;

- 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;

- 250 ezer forint eladási ár fölött három év.

