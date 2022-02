Van fedezet a pluszjuttatásokra

Százmilliárdokat utal át a kormány adó-visszatérítés címén a napokban a gyermekes családoknak, de érkezik a hathavi fegyverpénz is az érintetteknek. A nyugdíjasok az aktuális járandóság mellett pedig megkapták a teljes 13. havi nyugdíj összegét. A magát baloldalnak hívó politikai tábort ez ­láthatóan zavarba hozta, igyekeznek ezeket a lépéseket is rossznak beállítani. A többi között azt állítják, hogy a kormány szórja a pénzt, nehéz helyzetbe kerül az ország költségvetése. Erről azonban szó sincs, ahogy arról sem, hogy mindennek hitelek biztosítják a fedezetét.

– Az Orbán-kormány abból juttat, amit a munkavállalók megtermeltek. Nem kölcsönből fizet az állam, nincs mit a későbbiekben visszafizetni. Erre azért van lehetőség, mert tavaly minden várakozást felülmúlt a gazdasági növekedés mértéke, amely bőven meghaladta az előzetes számításokat – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Imre. A közgazdász hangsúlyozta: a bruttó hazai termék minden egyes százaléka mintegy ötszázmilliárd forintos pluszt jelent.

– A baloldal, amely valójában a globalista érdekeket képviseli, azt a kérdést is feltette: miért pont most ad ilyen juttatásokat a kormány? Ezzel azt sugallja, hogy pusztán a közelgő választások miatt. Én azonban azt a kérdést tenném fel, hogy pont most miért ne adna az állam? – emelte ki a szakértő. – A járvány miatti ­2020-as gazdasági visszaesés sokaknak okozott nehézséget. Ezt most orvosolni lehet. Ráadásul a 2010 előtti időszakhoz képest van szemléletbeli különbség is. ­Így ­például az Orbán-kormány a nyugdíjasokra nem puszta költségvetési tételként tekint. Tehát nem arról van szó, hogy ha jut, akkor majd az idősebbek is kapnak valamit. A nyugdíjakat munkával megszolgált jövedelemnek tekinti, mint ahogy azok is.

A Bajnai-kormány egyik embertelen intézkedése volt a 13. havi nyugdíj megszüntetése. Most ezt vissza lehet adni – magyarázta Boros Imre.

A közgazdász emlékeztetett arra is, hogy a balliberálisok cinikusan azt ígérték, hogy ugyan elveszik a 13. havi összeget, de majd lesz nyugdíjprémium, ha a gazdaság növekedése lehetővé teszi. Mondták úgy, hogy tudták: erre bizony a kormányzásuk idején nem kerül sor. A prémium három és fél százalékos növekedés felett jár, ám a balliberális közgazdászok korábban nyomatékosították, hogy a magyar gazdaság teljesítménye átlagosan másfél-két százalékos bővülésre képes. Ha hatalmon maradtak volna, akkor valóban így is lett volna, mert a 2010 előtti évek azt mutatták, hogy megszorításoktól megszorításokig bukdácsoltak, miközben folyamatosan eladósították az országot.

– Nem igaz, hogy a magyar gazdasági teljesítmény nem képes többre, mert az elmúlt években a bruttó hazai termék növekedése az unió élmezőnyébe került, ezért az Orbán-kormány tudott prémiumot is fizetni a nyugdíjasoknak, amely mellé visszaépítették a 13. havi összeget is – összegzett a szakember.

– Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a jelenlegi kormány ezekkel a kiemelt juttatásokkal a gazdaságot is segíti, a futball nyelvén szökteti magát. Az a jövedelem, ami most kiáramlik, növeli a vásárlóerőt. Ez pedig hatalmas löketet ad a gazdaságnak. Az emberek a pluszpénz egy részét elköltik az üzletekben, különböző szolgáltatásokat vesznek igénybe. A kormány ezzel megalapozza az idei gazdasági növekedést is – tette hozzá Boros Imre.

Borítókép: A kormány az intézkedésekkel megalapozza az idei gazdasági növekedést is (Fotó: Kurucz Árpád)