Célba vették az orosz játékpiacot

Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Mykhailo Fedorov március elején felszólította a játékiparban tevékenykedő stúdiókat és a kiadókat, hogy

függesszék fel az oroszországi és a fehéroroszországi tevékenységüket.

A felhívásnak végül a legnagyobb kiadók eleget tettek, így az Ubisoft, a Take-Two, a CD Projekt RED, az Electronic Arts (EA) és az Activision Blizzard játékai sem elérhetőek a két országban.

Az előbb felsorolt vállalatok nemcsak fejlesztéssel és kiadássál foglalkoznak, hanem digitális áruházakat is üzemeltetnek, így az oroszok az Ubisoft Store, a GOG, a Battle.net, az Origin/EA Play és a Rockstar Store szolgáltatásait sem tudják igénybe venni. Az EA mintegy extra büntetésként törölte az orosz és a fehérorosz csapatokat a sportjátékaikból (FIFA, NHL) is. Az említett cégeken kívül a virtuális játékboltként működő Humble Bundle is kivonult az orosz piacról.

Konzolok és mobilok is érintettek a szankciókban

A konzolgyártók közül a Sony és a Nintendo szintén felfüggesztették oroszországi tevékenységüket, így az ottani felhasználók nem tudnak új játékokat vásárolni, és több PlayStation, illetve Nintendo sem érkezik az országba. A Google bejelentette, hogy szünetelteti Oroszországban a számlázást, ami azt jelenti, hogy

az orosz felhasználók androidos okostelefonokon sem tudnak alkalmazásokat és játékokat venni.

Az ingyenes appok továbbra is elérhetőek maradnak, ahogy a már megvásárolt programjaikhoz is hozzáférnek az embernek. Az Apple hozott bizonyos korlátozásokat, de a vásárlást még nem függesztette fel teljesen, azonban az Iphones.ru arról számolt be, hogy egyre nagyobb gondot okoz a fizetés az iPhone-okon is.

Akik inkább kimaradnának

Felemás a Microsoft lépése, a redmondiak szüneteltetik új termékeik és szolgáltatásaik árusítását a világ legnagyobb országában, de a már megvásárolt játékokat nem érintik az intézkedések. Tehát amit eddig megvettek az orosz felhasználók, azokkal a továbbiakban is tudnak játszani. Orosz portálok szerint

Game Pass (egy olyan fizetős szolgáltatás, aminek keretében havi összegért rengeteg játékkal üthetik el az idejüket az előfizetők) birtokában továbbra is letölthetnek bármit, így megkerülhetik a szankciókat.

Mivel a Microsoft PC-n és Xboxon is árul játékokat, így a Game Pass is igénybe vehető mindkét platformon. Ellenben az új Xbox konzoloktól búcsút vehetnek az ország lakosai, de a birtokukban lévő termékeket egyelőre békén hagyják.

Fotó: BEATA ZAWRZEL

Röviden és homályosan fogalmazott az Epic Games, amely a hatalmas rajongói bázissal rendelkező és ingyen játszható Fortnite fejlesztője, egyben az Epic Games Store révén digitális áruház üzemeltetője. Az Epic letiltotta a játékokon belüli tranzakciókat, de mást nem. Ez azt jelenti, hogy

az orosz felhasználók tudnak egymással játszani, de kozmetikai felszereléseket nem tudnak venni a Fortnite-on belül.

Az nem derült ki, hogy az Epic Games Store nyitva marad az oroszok előtt vagy sem, a vállalat nem válaszolt senkinek az ezzel kapcsolatos megkeresésekre, a különböző portálok csak találgatnak. Közleményükben az orosz katonai akciót inváziónak nevezték és hangsúlyozták a párbeszéd fontosságát. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy az Epic Games

tulajdonosai között ott van a kínai Tencent is, amely nagyjából 40 százalékot birtokol a vállalatból, a távol-keleti ország pedig nem hozott szankciókat Moszkva ellen. Peking a békés rendezést hangsúlyozza és kimarad a konfliktusból, úgy tűnik a kínai cégek is igyekeznek lavírozni.

A lehetséges következmények

A CD Projekt Red a befektetőknek készített jelentése szerint az elmúlt egy évben a cég bevételeinek csaknem tíz százaléka származott az orosz és a belarusz fogyasztóktól. Ha a lengyel vállalat számaiból indulunk ki, akkor a lépés nemcsak az orosz és fehérorosz játékosokat érinti kellemetlenül, hanem a cégek is rosszul járnak, hiszen bevételeik körülbelül egytizedét a két ország piaca adhatja. Oroszországban több tíz millióan élnek ennek a hobbinak, az orosz gaming piac virágzik, 2017-ben és 2019-ben is a tizenegyedik legnagyobbnak számított a világon, így a vállalatok komoly jövedelemtől vágják el magukat.

Oroszország elsősorban mobil-, másodsorban PC-, harmadsorban konzolpiac

– ez az amerikai CNBC elemzéséből derül ki. Utóbbiak közül a Sony PlayStation a jelentősebb szereplő, az Xbox gépein jóval kevesebben játszanak. A Microsoft a Game Pass révén biztosít egy kiskaput, ellenben a Nintendo és a Sony kivonultak az országból.

A PC területén a Steam számít a legnagyobb digitális áruháznak az egész világon, márpedig a vállalat még nem jelentett be intézkedéseket. Ugyanakkor a vásárláshoz szükséges PayPal szolgáltatás leállt az országban, így az oroszok kénytelenek alternatív módszerekkel fizetni. Ettől függetlenül több kiadó és fejlesztő (EA, Ubisoft, Take-Two, Activison Blizzard, CD Projekt Red stb.) játékaitól kénytelenek búcsút venni. A PC játékosoknak vigasz lehet, hogy nekik a Steam mellett a Microsoft Game Pass szolgáltatása is elérhető.

Az orosz játékfejlesztők folytathatják munkájukat, de a rubel gyengülése miatt egyre kevésbé éri meg nekik.

Mobil terén a Google felfüggesztette a vásárlásokat, az Apple egyelőre csak korlátozásokat hozott. Kérdés, hogy válaszul mit lép Oroszország, a Gizmodo szerint

Moszkva fontolgatja, hogy legalizálja a digitális kalózkodást.

Minden attól függ, hogy meddig húzódnak el a harcok és végül visszatérhetünk a háború előtti rendhez.

Borítókép: A konzolgyártók közül a Sony és a Nintendo is kivonult (Fotó: Europress/AFP)