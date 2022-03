Elült a pánik a piacokon

Rég nem látott emelkedés bontakozott ki a részvénypiacokon szerdán: a főbb európai indexek napközben ötszázalékos pluszt mutattak. Első ránézésre ez meglepő lehet annak fényében, hogy a háborús helyzetben nem sok pozitívum történt, ugyanakkor a folyamat érthető, ha megnézzük, mi motiválta a nagyobb szereplőket az elmúlt két hétben.

A háború kitörését követően még viszonylag kicsik voltak az elmozdulások, a szereplők még nem mérték fel a helyzet tényleges súlyát, nem látták át rögtön, milyen szankciók jöhetnek. Az első hétvégén bejelentett szankciók viszont – amelyek lényegében eladhatatlanná tették az orosz eszközöket – arra kényszerítették a befektetési alapokat, hogy ezek helyett más, likvid, nagy forgalmú eszközöket adjanak el, hogy pénzhez jussanak. Ez főleg az európai tőzsdéken mutatkozott: a német DAX-index a háború előtti 15 500 pontról 12 500 pontig, azaz közel húsz százalékkal zuhant tíz kereskedési nap alatt, az itthoni BUX index pedig 52-ről 38 ezer pontig, ami 25 százaléknál is nagyobb mérték.

A piacok túladottá váltak: amikor az alapok végeztek kényszerű eladásaikkal,

nem sok eladó maradt az alacsony árakon, így törvényszerűen megindult a felpattanás.

Az emelkedés így nem az optimizmust jelzi, hanem technikai jellegű, és ilyenkor rendszerint igen nagy elmozdulás zajlik akár egy nap alatt is. Ugyanez a folyamat jelentkezett térségünk valutáinál is, melyek sokat gyengültek a háború kezdete óta, miután az ezekben az országokban eladott befektetési eszközökből származó nagy összeget az alapok euróra vagy dollárra váltották (attól függően, hogy milyen devizában vezetik az alapot). Amikor a folyamat lassulni kezdett, érthető módon az érintett devizák esetében is megindult a korrekció, tegnap heves erősödés mutatkozott bennük.

Az olaj ára, amely a háború kezdete óta negyven százalékkal emelkedett (a Brent 130 dollár fölött is járt), tegnap ugyancsak korrigált, hasonlóan technikai okokból,

bár este már arra a hírre is esett az ár, hogy egyes arab országok soron kívül növelni fogják kitermelésük.

A korábban az olajár csökkenésére számítók, akik short pozíciókat nyitottak (ezeken áreséskor keletkezik nyereség, emelkedéskor veszteség), az előző időszakban kénytelenek voltak lezárni pozícióikat, erős vételi nyomást és így áremelkedést generálva, miután veszteségeiket már nem tudták vagy nem akarták tovább finanszírozni. Ezen pozíciók lezárulása után csak a nyugodtabb, türelmesebb vevők maradnak a piacon, és ilyenkor a túl magasra emelkedett ár óhatatlanul csökken, korrekció zajlik benne: a Brent tegnap délutánra 124 dollárig esett vissza, este pedig már csak 110 dollárt kellett adni érte. Ugyanez történt az európai földgázáraknál is, miután az előző napokban extrém mértékű drágulás zajlott.

A korrekció akár több napig is eltarthat, azt követően vélhetően már a háborús helyzet további alakulása lesz a meghatározó tényező.

Borítókép: A frankfurti tőzsde (Fotó: Arne Dedert)