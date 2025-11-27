A Torontói Egyetem tudósai három népszerű mesterséges intelligenciát (MidJourney, Stable Diffusion és DALL-E) kértek arra, hogy alkossa meg az ideális nőket és férfiakat. A kutatás végeredményeként megállapították, hogy

az ideális nő babaarcú, fiatal, szőke és „feltűnő ruhát” visel; a tökéletes férfi félmeztelen, fekete haja van, és már-már karikatúraszerűen hiperizmos.

„A mesterséges intelligencia megerősíti az ideálképet” – mondta Delaney Thibodeau, a tanulmány vezető szerzője.

Sokszínűségnek nyomát sem találták, a legtöbb kép fehér embereket ábrázolt – és egyiknek sem volt semmilyen látható fogyatékossága. Az ideális férfi és nő fiatal, fehér és elképesztően vonzó.

Az ideális nő tulajdonságai:

• fehér

• fiatal

• szőke hajú

• alacsony testzsír

• nincsenek cellulit (narancsbőr)- vagy zsírpárnái

• bikinit visel

Az ideális férfi tulajdonságai:

• fehér

• fiatal

• fekete haj (soha nem lehet kopasz!)

• alacsony testzsír

• izmos

• félmeztelen

Mind a férfiak, mind a nők karcsúak, egyikük testén sincs zsírlerakódás. Ruházat tekintetében is egységesek: a nők többnyire fürdőruhákban és feltűnő ruhákban szerepelnek, míg a férfiak leginkább félmeztelenül jelennek meg.

Miközben a mesterséges intelligencia (MI) által generált tartalmak a technológiai objektivitás látszatát adják, valójában a nyugati vizuális kultúra mélyen gyökerező előítéleteit tükrözik, és az algoritmusok működési elvéből fakadóan alaposan fel is erősítik azokat. Az adattorzítás azért jön létre, mert a generatív modellek internetről származó, milliárdos nagyságrendű képadatbázisokon tanulnak, amelyeket viszont a nyugati médiaideálok, a reklámok szereplői és a közösségi média agyonretusált fotói dominálnak.

Sasha Luccioni és kutatócsapata Stable Bias: Analyzing Societal Representations in Diffusion Models című tanulmányukban részletesen elemezték ezt a jelenséget, rámutatva, hogy ezek a rendszerek a statisztikai valószínűségeket követve egyfajta homogenizált, „alapértelmezett” embertípust hoznak létre, amely szinte kizárólag a fehér, nyugati normáknak felel meg, eltüntetve a globális társadalom sokszínűségét.