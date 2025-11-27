Gulyás Gergelytiszásagyhalott

A baloldali megszorítások mindenkinek fájtak, most sem lehet másra számítani

Az, hogy Magyar Péter nyíltan hülyének nyilvánította a saját jelöltjeit, sajátos.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 13:25
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A baloldali megszorítások mindenkinek fájnak, most sem lehet másra számítani – reagált Gulyás Gergely az eltitkolt tiszás gazdasági csomagra a Kormányinfón. A miniszter egyben megjegyezte,

itt még annyit sem kellene várni, mint annak idején a Bokros-csomagra.

Felidézte: a Tisza megszorítócsomagját el akarták hallgatni. A tárcavezető szerint nincs új a nap alatt, a baloldalon mindig az történt, hogy elvették a családi támogatásokat, a nyugdíjakat, de az ebadó már minden határon túlmegy.

Gulyás Gergely egyben értékelte a tiszás jelöltjelölteket is, és Magyar Péter önvédelmi mechanizmusát, amelynek lényege, hogy a jelöltjelöltek nem nyilatkozhatnak a sajtónak. 

A Tisza Párt elnöke is meg van arról győződve, hogy a saját jelöltjeik is olyan hülyék, hogy egy mondatot nem mondhatnak a nyilvánosság előtt

– mutatott rá, kiemelve, hogy az európai parlamenti jelöltállítás könnyebb volt, hiszen ott hat-nyolc embernél több nem juthatott be. – Az, hogy egy párt elnöke nyíltan hülyének nyilvánítsa a saját jelöltjeit, ez sajátos – fogalmazott a miniszter.

