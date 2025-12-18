GKI Gazdaságkutató Zrtbizalmi indexkonjunktúra index

Egyre bizakodóbb a lakosság és a vállalati szektor – 18 havi csúcson a GKI konjunktúraindexe

Másfél éve nem mért ilyen magas konjunktúraindexet a Gazdaságkutató Zrt. A GKI rendszeres időközönkét közölt összefoglalója szerint a fogyasztói bizalmi index decemberben öt ponttal nőtt az előző havi értékhez képest.

2025. 12. 18. 8:02
Decemberben az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai is érdemben javultak Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Decemberben az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai is érdemben javultak novemberhez képest – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. csütörtöktől nyilvános felmérésében. Mint írják: a kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúraindexe csaknem három ponttal, tizennyolc havi csúcsára emelkedett. A GKI fogyasztói bizalmi index értéke decemberben jelentősen, öt ponttal nőtt az előző megkérdezéshez képest – jegyzik meg, hozzátéve: a lakosság inflációs várakozásai érdemben csökkentek, csakúgy, mint a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás.

Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

21 hónapja nem mért ilyen magas ipari indexet a GKI

A GKI üzleti bizalmi indexe – a novemberi döccenő után – decemberben két ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. Ez is tizennyolc havi csúcsot jelent. Ebben a hónapban 

  • az ipari bizalmi index számottevően, csaknem négy ponttal növekedett, miközben 
  • a kereskedelmi és a szolgáltatói index gyakorlatilag nem változott, 
  • az építőipari mutató pedig csaknem négy ponttal csökkent. 

Az ipari index utoljára huszonegy hónapja volt ilyen magas. A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor, kéthavi emelkedés után, az előző felméréshez képest enyhén csökkent. A következő három hónapban a vállalkozások nyolc százaléka készül a létszám bővítésére, míg 13 százaléka szűkítené azt. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén a létszám bővítésére törekvők vannak többségben az elbocsátásokra készülőkkel szemben.

Forrás: GKI Gazdaságkutató Zrt.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága decemberben enyhén romlott az előző megkérdezéshez képest. Továbbra is az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, míg a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

Minden részindex érezhető javulást jelzett

Az árindikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, háromhavi stagnálás után, novemberben némileg emelkedett a megelőző felméréshez képest, majd e mutató decemberben alig változott. A következő három hónapban a cégek 29 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre kilenc százaléka készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke decemberben jelentősen, öt ponttal nőtt az előző megkérdezéshez képest, s így kétéves csúcsára ért fel. Minden részindex érezhető javulást jelzett: egyaránt javult az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások, az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is. 

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

