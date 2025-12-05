Novemberben nem mutogatott egymásra a GKI és a Századvég - vajon miért?

A percepciós konjunktúraindex a gazdasági hangulat hőmérője, minden hónapban méri a Századvég és a GKI. Aktuális értéke azt mutatja meg, hogy a vállalati szféra és a lakosság mennyire optimista a gazdasági helyzet alakulását illetően. A percepciós konjunktúraindexek előrejelző potenciállal rendelkeznek, mivel a gazdasági szereplők várakozásai megelőzik és alakítják a tényleges gazdasági fordulatokat - írja az Oeconomus Gzadaságkutató.

A GKI és a Századvég havonta publikálja ennek az aggregált mutatónak az aktuális mérési eredményeit. Bár a két cég a kormányzati gazdaságpolitika megítélésében általában meglehetősen eltérő pozíciókat vesz fel, a konjunktúraindexeik értékei augusztus óta egymáshoz nagyon hasonló, emelkedő trendvonalon sorakoztak.

A Századvég számai

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint mind a lakossági, mind a vállalati konjunktúraindex tovább javult novemberben. A lakossági index 1,8 indexponttal nőtt októberhez képest, így a –100 és +100 közötti skálán mérve –10,7 pontra emelkedett. A vállalati mutató 1,3 ponttal erősödött, elérve a –9,6 pontot.

A 2025. novemberi eredmény mindkét indexnél a legmagasabb szintet jelenti több mint 40 hónapja, 2022 tavasza óta.

A lakossági mutatónak mind a négy alindexe erősödött novemberben. A legkedvezőbbnek továbbra is a foglalkoztatási helyzetet érzékelik az emberek, de javult a gazdasági környezet, az inflációs folyamatok és az anyagi helyzet megítélése is. A háztartások várakozásaiban a legjelentősebb pozitív irányú elmozdulást az ország versenyképességének alakulásával kapcsolatban mérték.

A vállalati konjunktúraindexben szintén minden alindex értéke emelkedett: az üzleti környezet, a gazdasági környezet, a termelési környezet és az iparági környezet mutatói is javultak. Különösen erősödött a forint euróval szembeni árfolyamának jövőbeli alakulásával kapcsolatos vállalati optimizmus.

A GKI számai

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2025. novemberi felmérése szerint a három hónapnyi növekedést követően a konjunktúra-hangulat enyhén lelombozódott. Az üzleti bizalmi index hibahatáron belül, 0,6 indexponttal csökkent az előző hónaphoz képest, értéke jelenleg -9,9. A fogyasztói bizalmi index értéke -27,2, ami 1,6 indexpontos csökkenést jelent. Mindkét novemberi indexérték magasabb, mint a januáriak, a korrekció nem radikális fordulatnak, inkább megtorpanásnak látszik. A két mutatóból képzett teljes konjunktúraindex csökkenése szintén hibahatáron belüli.

A vállalati mutató enyhe mérséklődéséért csak az ipar volt felelős, az építőipari alindex értéke nem változott, a kereskedelmi és szolgáltatói szektor több mint egy éves rekordot döntött meg optimizmus terén. A cégek foglalkoztatási hajlandósága javult, három havi stagnálás után novemberben többen terveznek áremelést, vagyis a kereslet növekedését tartják valószínűbbnek.

A lakosság kedvezőtlenebbül ítéli meg a saját pénzügyi helyzetét és a jövőre vonatkozó pénzügyi kilátásait, mint októberben. Ugyanakkor az ország gazdasági helyzetének javulásában többen bizakodnak. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése nem változott, ahogy az inflációs várakozások sem. Lényegesen optimistábbak az emberek a munkaerőpiac helyzetével kapcsolatban, a munkanélküliség további csökkenésére számítanak.