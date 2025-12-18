magyarországeurópai beruházási bankuniós forrásoklázár jános

Lázár János: Az évszázad vasútfejlesztése indul, hiába gáncsoskodott a baloldal

Történelmi léptékű modernizáció veszi kezdetét a magyar vasúti közlekedésben. A brüsszeli ellenszél és a politikai gáncsoskodás dacára Magyarország sikeresen megállapodott az Európai Beruházási Bankkal. A nemzeti forrással kiegészülve és Lázár János vezetésével így mintegy 800 milliárd forintból indulhatnak meg a fejlesztések. A program célja a pályák felújítása mellett a menetrendszerűség és az utasbiztonság rendszerszintű javítása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 8:51
Lázár János építési- és közlekedési miniszter Fotó: MTI / Kiss Dániel Forrás: MTI/Kiss Dániel
Az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport tájékoztatása szerint az uniós források visszatartása sem állíthatja meg a munkát. A Lázár János vezette közlekedési kormányzat határozott lépéseket tesz a tízéves vasútfejlesztési stratégia megvalósítása érdekében. A tárca álláspontja világos: a mesterségesen előidézett forráshiány lassíthatja a folyamatokat, de a fejlesztéseket nem akadályozhatja meg. A kormány nem vár tétlenül az uniós pénzekre. Szükség esetén árcsökkentéssel, használt járművek beszerzésével vagy bérlésével, illetve hitelfelvétellel biztosítják a haladást.

Lázár János: "Minden magyarnak joga van a minőségi közlekedéshez." / Fotó: Facebook / Hegyi Zsolt
Lázár János: "Minden magyarnak joga van a minőségi közlekedéshez." 
 Fotó: Facebook / Hegyi Zsolt

 

Lázár János és a közlekedési kormányzat sikere

A most bejelentett pénzügyi konstrukció keretében Magyarország egymilliárd euró hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól (EBB). Ezt az összeget a kormány további egymilliárd eurónyi nemzeti forrással egészíti ki. A rendelkezésre álló, mintegy 800 milliárd forintos keretösszegből már 2026-ban megindulhatnak a beruházások. Ezek érdemi változást hoznak majd az utazóközönség számára. A fejlesztések stratégiai pontokat érintenek. Pozitív hatásuk teljes térségekre és az országos hálózatra is kiterjed majd.

A program műszaki tartalma kifejezetten ambiciózus. A tervek szerint mintegy ezer kilométernyi vasúti infrastruktúra korszerűsítése valósul meg a következő időszakban. 

A munkálatok kiterjednek a pályafelújításra és a vonalak villamosítására. Kiemelt cél a menetidőt növelő lassújelek, azaz a sebességkorlátozások felszámolása. Jelentős szerepet kapnak az informatikai fejlesztések is. A szakemberek olyan beavatkozásokra fókuszálnak, amelyek multiplikátor hatással bírnak. Egy-egy vonalszakasz átbocsátóképességének javítása vagy a pályasebesség emelése rendszerszintű javulást eredményez a menetrendszerűségben.

A források megszerzése nem ment zökkenőmentesen. A tárca információi szerint konkrét szabotázsakciók történtek a háttérben. A Tisza Párt brüsszeli képviselői minden követ megmozgattak a hitelfelvétel megakadályozása érdekében. Céljuk a fejlesztési források blokkolása volt a magyar emberek elől az utolsó döntési körben. 

Két kisebb projektelemet sikerült csupán megakasztaniuk. Összességében a törekvésük kudarcot vallott. A józan ész és a közös európai gazdasági érdek győzedelmeskedett. A kiválóra értékelt pályázati anyag alapján megnyílt az út a fejlesztések előtt – jelezte közleményében a tárca. 

