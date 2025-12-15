Rendkívüli

Lázár János: Minden magyarnak joga van a minőségi közlekedéshez

Jelentős bővítés lépett életbe a hazai közösségi közlekedésben. A változás mintegy ezer település lakóinak mindennapjait teszi könnyebbé. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Vas vármegyei Csánigon jelentette be, hogy a Volán és a MÁV fejlesztésének köszönhetően több százezer magyar ember juthat el egyszerűbben a járási és megyeközpontokba. A tárcavezető hangsúlyozta: a személyszállítási törvény garanciát jelent arra, hogy minden magyarnak egyenlő és jó minőségű szolgáltatás jusson.

2025. 12. 15. 9:41
Lázár János építési- és közlekedési miniszter Fotó: MTI / Kiss Dániel
A miniszter útja az M1-es autópályán vezetett a helyszínre. Lázár János személyesen tájékozódott a felújítási munkálatok melletti, kétszer két sávos forgalomterelés működéséről. A végcél a Sárvár szomszédságában fekvő Csánig volt. A reggel 8 óra 55 perckor induló autóbusz komoly jelentőséggel bírt, ugyanis ez a járat az első megmutatkozása a szolgáltatásnak az ott élők számára.

Facebookra posztolt Lázár János. A kép illusztráció. / Forrás: Lázár János / Facebook
Lázár János: Lehetővé tettük, hogy minden magyar honfitársunknak egyenlő, arányos, igazságos és jobb minőségű szolgáltatás jusson

A fejlesztés egy átfogó országos program része. Csánig csupán egy abból a mintegy ezer településből, ahol a mai nappal új fejezet nyílik a közlekedésben. A Volán és a MÁV által kínált többletszolgáltatások révén több százezer honfitársunk élete válik kiszámíthatóbbá. A kormányzati szándék határozott. Biztosítani kell a vidéki lakosság számára a zökkenőmentes bejutást a járási központokba, valamint a vármegyeszékhelyekre.

A változtatások jogszabályi hátterét a személyszállítási törvény adja. Lázár János kiemelte, hogy a jogszabály megalkotásával tették lehetővé az új irányt. A cél az egyenlő, arányos és igazságos ellátás biztosítása minden magyar állampolgár számára. A hangsúly a jó minőségű és magasabb színvonalú szolgáltatáson van.

A gyakorlatban ez a fejlesztés járatsűrítést jelent az érintett kistelepüléseken. Csánigon is többször közlekednek majd az autóbuszok. A menetrend bővítése közvetlen hatással van az életminőségre. A jobb közlekedés több lehetőséget kínál a helyieknek, megnyitva az utat a munkahelyek és a szolgáltatások könnyebb elérése felé.

