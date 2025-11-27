A középkor legnagyobb rejtélye: a woolpiti zöld gyermekek

Zöld gyermekek a 12. századi Angliában

A történet a 12. századi Kelet-Angliában játszódik, Suffolk egyik településén, Woolpit határában. A falusiak aratás közben két gyermeket találtak a falu nevét adó mély gödrök közelében. A fiú és a lány ruházata idegen szabású volt, bőrük pedig feltűnően zöldes árnyalatot mutatott. A helyiek nem értették a beszédüket, a gyerekek pedig semmit nem fogadtak el az ételből, amit először próbáltak adni nekik.

Megdöbbenést és rémületet váltott ki a zöld gyermekek felbukkanása (Open AI-jal készített fotó)

A beszámolók szerint egy idő után észrevették a falusiak által odakészített friss, hüvelyes lóbabot. Jelbeszéddel kértek belőle, és ez lett az első étel, amit elfogadtak. A táplálkozásuk ezután lassan normalizálódott, és bőrük színe fokozatosan halványodott. A fiú azonban gyenge maradt, és rövid időn belül meghalt. A lány életben maradt, megtanulta az angolt, és felnőve beilleszkedett a közösségbe.

A krónikások rögzítik azt is, hogy a lány később elmondta: egy olyan vidékről érkeztek, ahol a fény sosem volt teljes nappali, inkább örök alkonyatba burkolózott.

A környezetben minden zöldnek tűnt, és egy föld alatti üregszerű átjárón keresztül jutottak el a felszínre, miközben távoli harangszót követtek.

A középkori angol krónikákban gyakran megjelent a zöld gyermekek története (Forrás: Medival Chronicles)

A történet ideje nem pontosan azonosítható.

Egyes utalások alapján István angol király uralma alá is eshetne, más jelek viszont II. Henrik korára utalnak. Ezért a kutatás ma úgy fogalmaz: a zöld gyermekek felbukkanása a 12. század közepe–vége között történhetett.

Mit írnak a krónikások a zöld gyermekek eredetéről?

Newburgh-i Vilmos a 12. század végén írta meg Anglia történetét. Ő az eseményt különös, csodás jelenségként mutatja be, több megbízható tanú elbeszélésére hivatkozva. Leírásában a gyermekek furcsa ruházatot viseltek, zöld bőrük pedig feltűnő volt. A kislány később úgy mesélte, hogy hazájuk egy „állandó alkonyatba borult vidék”, amelyet Szent Márton földjének neveznek.

A zöld gyermekek a kortársak szerint ismeretlen nyelven beszéltek (Forrás: The Lineup)

Coggeshalli Ralf a 12–13. század fordulóján rögzítette saját krónikáját. Ő részletesebben ír a gyermekek beilleszkedéséről, nevelőikről és jellemükről. Krónikájában szerepel, hogy a lány a felnőtt éveit Richard de Calne házában töltötte, és később hozzászokva a helyi környezethez, teljesen elveszítette zöldes bőrszínét.

Mindkét beszámoló megegyezik abban, hogy a gyermekek idegennek tűntek:

ismeretlen nyelvük, különös ruházatuk és elsőre megmagyarázhatatlan bőrszínük a falusiak szemében is csodás jelként jelent meg.