Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot

„Ma irány Szabadka. Lerójuk tiszteletünket Pásztor István sírjánál. Utána találkozó Vucsics elnökkel. Szerbia stratégiai szövetségesünk, és egy patrióta elnök vezeti” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett: Szerbia komoly energiabiztonsági kockázattal néz szembe, mivel egyetlen olajfinomítójuk szankció alá került. Brüsszel Magyarországot is ilyen helyzetbe akarja hozni, de a magyar kormány megvédi az ország energiabiztonságát, a rezsicsökkentést.

A szerbeknek pedig segítünk

– szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök üzenetében a Tisza Párt eltitkolt, de a napokban nyilvánosságra került baloldali megszorítócsomagjáról is írt: „A családok mellett a vállalkozások nyakába is elviselhetetlen terheket rakna a Tisza brutális megszorítócsomagja. Brüsszeli parancsra súlyos ezermilliárdokat vennének el a magyar családoktól és vállalkozásoktól, a pénz menne Ukrajnába. De lebuktak. Ne hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot!”

Orbán Viktor az Otthon start program eredményeire is kitért:

Közben az Otthon start szárnyal. Hajrá, fiatalok! Irány az első saját otthon!

