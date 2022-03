Nagyobb lendület jön a hulladékgazdálkodásban

– Némi optimizmusra adhat okot, hogy a szelektíven gyűjtött – például a műanyag csomagolási – hulladékok volumene is emelkedik hazánkban. Szakmai oldalról tekintve ez annak az eredménye, hogy

az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát kiszolgáló infrastruktúra: strukturális változások, az eszközállomány jelentős fejlesztései mentek végbe, köztük az arra alkalmas gyűjtőedények és a hozzájuk kapcsolódó gyűjtőautók alkalmazása is elkezdődött.

Másfelől a szemléletformálás nyomán a lakosság is környezettudatosabbá vált az utóbbi 10-15 évben, és úgy vélem, ez a fellendülés korántsem állt meg. Az egyértelműen javuló tendencia ellenére azonban a szelektív hulladékgyűjtés aránya még így is elmarad az uniós elvárásoktól, a tervek szerint ugyanis 2025-től a háztartási hulladékok legalább 55 százalékát kell majd hasznosítani. Fontos, hogy minél többen felismerjék: a Földet elborító hulladékok is fokozzák a klímaválságot, amelynek elhárítása érdekében azonnal cselekednünk kell. Felelős hozzáállással – a többi között a szelektív hulladékgyűjtéssel vagy az élelmiszer-pazarlás megállításával – nagymértékben csökkenthetjük a hulladékok mennyiségét, és világszerte egyebek mellett energia- és anyagtakarékos gazdálkodás, tehát körforgásos gazdaság kialakítására és fenntartására van szükség – emelte ki a DTkH Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Agatics Roland, a DTkH ügyvezetője szerint van ok az optimizmusra, de még sok a teendő a hulladékgazdálkodás terén Fotó: Zombori László / Hungary PR

A körforgásos gazdaság egyik leglényegesebb eleme, hogy a hulladékok minél nagyobb hányadát erőforrásként, nyersanyagként hasznosítsák az egyes országok, míg a közvetlenül nem hasznosíthatóakat – környezetvédelmi követelményeket kielégítő ártalmatlanításuk után – a lehető legkisebb arányban helyezzék a lerakókba. – Mi is ennek szellemében dolgozunk kollégáimmal, a klímavédelmi célkitűzések elérését – a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság megteremtését és támogatását tekintjük legfőbb küldetésünknek, és kiemelt hangsúlyt helyezünk a szelektív hulladékok folyamatos begyűjtésére, újbóli felhasználásuk előkészítésére – mondta el Agatics Roland.