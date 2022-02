Érdemes visszavinni az e-hulladékot

Az elektromos és elektronikai eszközök több alapvető építőelemből – egyebek mellett áramköri kártyákból, kábelekből és vezetékekből, akkumulátorokból és elemekből – állnak, az alkatrészek többsége pedig néhány nehézfémet – higanyt, ólmot, krómot – és halogénezett anyagokat tartalmaz. A hulladékgazdálkodási szakember kiemelte, hogy az e-hulladékok közül a veszélyesnek minősülők kimagasló kockázatot jelentenek a természetre és az egészségünkre a bennük található káros és mérgező vegyi anyagok miatt.

Megfelelő kezelés hiányában, a földbe temetve ezek kilúgozódnak, és a talajba, majd az ivóvízbe és az élelmiszerekbe jutnak.

– Éppen ezért is különösen fontos, hogy az elektronikai hulladékot is minél nagyobb mértékben hasznosítsuk, valamint ezt követően a fennmaradó részüket környezetvédelmi követelményeket kielégítő módon ártalmatlanítsuk, és hogy utóbbiak is a lehető legkisebb arányban kerüljenek a lerakókba. Jómagam is ezen dolgozom munkatársaimmal, hiszen elkötelezett vagyok a klímavédelmi törekvések – a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság megteremtése és támogatása iránt, mindezek egyre sürgetőbb, sikeres megvalósításához szeretnék hozzájárulni – fejtette ki Agatics Roland.

A még ép, vagyis összeszerelt elektronikai hulladék egy részét, így az elektronikai cikkeket, illetve a kiégett izzókat és a lemerült elemeket számos áruház is fogadja. Emellett leadhatjuk a használaton kívülivé vált termékeket azokban a hulladékudvarokban is, amelyek engedélye ezek átvételére is kiterjed. 2021-ben a DTKH 467 245 kilogramm e-hulladékot gyűjtött be ilyen létesítményeiben.

– A behozni kívánt hulladékot munkatársaink abban az esetben tudják átvenni, amennyiben típusaik szerint szétválogatták. A hulladék átadása minden olyan lakosnak térítésmentes, aki aktív szolgáltatással rendelkezik, valamint bemutatja a vállalatok szolgáltatási területéhez tartozó településre bejegyzett lakcímkártyáját és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot – csekket, átutalási megbízást. Amint mindez megtörtént, a hulladék az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába kerül. Az NHKV Zrt. nevében megszervezzük a hulladékudvarokban tárolt veszélyes hulladék elszállítását azokba az üzemekbe, amelyekben megfele­lően kezelik, hasznosítják, illetve ártalmatlanítják – avatott be a részletekbe a hazánk második legnagyobb hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának az élén álló szakember.

Borítókép: Használt hűtőgépet bont szét egy munkás az újonnan átadott karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központban 2014. március 18-án. Az alkatrészek többsége higanyt, ólmot és krómot tartalmaz, de a halogénezett anyagok sem ritkák (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)