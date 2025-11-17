labdarúgásválogatottfocimagyar

Elöntötte a tiszásokat a káröröm, hogy a nemzeti válogatottunk nem jutott ki a foci-vb-re

„Végre volt ok énekelni a Nélküledet! Szoboszlai suttyó paraszt, aki csak Hegyeshalomig messiás, a foci nemzetbetegség, mindenért Orbán Viktor a hibás” – tobzódnak a kárörömben a tiszások, miután a magyar válogatott elbukta a foci vb-selejtezőt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17.
Szoboszlai Dominik arca mindent elárul, a magyar válogatott újabb vb-ről marad le Fotó: AFP/NurPhoto/Szaniszló Róbert
Bruti, a tiszás „humorista” a vb-selejtezőn elszenvedett kudarc nyomán azt közölte: „Bár tényleg nem érdekel a foci, azért szerettem volna, ha kijut a magyar csapat. De legalább most, volt ok énekelni a Nélküledet...”

A Tisza Párt holdudvarához tartozó történész, Stefano Bottoni már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot. Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett.

Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta, aki szerinte csak „Hegyeshalomig messiás”, a focit pedig „nemzetbetegségként” jellemezte.

A szélsőbalos botrányhős, az Izraelbe menekült Dániel Péter ügyvéd pedig ezt írta a közösségi oldalán: „A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!” Azt is írta, hogy „a falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn”.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, Magyarország szívét tépte ki az írek elleni vb-selejtezős vereség, amikor a magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

 

Borítókép: Szoboszlai Dominik a mérkőzés után (Fotó: AFP/NurPhoto/Szaniszló Róbert)


