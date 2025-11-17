Elöntötte a tiszásokat a káröröm, hogy a nemzeti válogatottunk nem jutott ki a foci-vb-re

Bruti, a tiszás „humorista” a vb-selejtezőn elszenvedett kudarc nyomán azt közölte: „Bár tényleg nem érdekel a foci, azért szerettem volna, ha kijut a magyar csapat. De legalább most, volt ok énekelni a Nélküledet...”

A Tisza Párt holdudvarához tartozó történész, Stefano Bottoni már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot. Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett.

Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta, aki szerinte csak „Hegyeshalomig messiás”, a focit pedig „nemzetbetegségként” jellemezte.

A szélsőbalos botrányhős, az Izraelbe menekült Dániel Péter ügyvéd pedig ezt írta a közösségi oldalán: „A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!” Azt is írta, hogy „a falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn”.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, Magyarország szívét tépte ki az írek elleni vb-selejtezős vereség, amikor a magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen.