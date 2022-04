Dízelbotrányba keveredhet a magyarországi Suzuki is

A frankfurti ügyészség azzal gyanúsítja a Suzukit, hogy több mint 22 ezer dízelüzemű járművet adott el olyan szoftverrel, ami meghamisította a kibocsátási adatokat – tette közzé az Automobilwoche.de. A nyomozók átkutatták a Suzuki Deutschland, a japán gyártó európai központjának telephelyét a dél-hesseni Bensheimben.

A Suzuki vezetőin kívül a Fiat–Chrysler (ma Stellantis) motorszállító és a Marelli szoftverszállító felelőseit is gyanúsítják.

Heidelbergben, az olaszországi Corbettában, valamint a magyarországi Esztergomban is átkutatták az ügyben érintett cégek üzlethelyiségeit – közölte az ügyészség. Olyan bizonyítékokat kerestek, mint kommunikációs adatok, szoftverek és tervdokumentumok.

Szerelősor a Suzuki esztergomi gyárában Fotó: MTI/Kovács Attila

A nyomozók szerint a szoftverek működése következtében a kipufogógázok tisztítása a közúti közlekedésben jelentősen csökkent vagy akár teljesen kikapcsolták azokat, így nagy mennyiségű nitrogén-oxid került a környezetbe. Az érintett modellek a Suzuki SX4 S-Cross, a Swift és a Vitara dízelváltozatai. A Suzuki Deutschland GmbH közleményben közölte, hogy együttműködik a nyomozó hatóságokkal. A Magyar Suzuki Zrt. a Vg.hu kérdésére megerősítette, hogy az általuk korábban gyártott dízeljárművekkel kapcsolatban vizsgálat folyik. „Vállalatunk jelenleg tájékozódik az ügyben, és mindenben együttműködik az illetékes külföldi és magyar hatóságokkal.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Magyar Suzuki minden esetben betartja az aktuális jogszabályokat, és azoknak megfelelően működik.

Folyamatban lévő ügyben további információkat nem áll módunkban megosztani” – közölte a társaság a lap megkeresésére.

A Suzuki japán autógyártó alapvetően benzines motorokkal látta el járműveit, és azzal értékesítette világszerte. Európában azonban ebből a szempontból speciális piaci helyzet alakult ki, és ehhez a globális autógyártóknak alkalmazkodniuk kellett: többen európai dízelmotorokat szereltek autóikba. Az alapvetően haszongépjárművek, munkagépek meghajtására szolgáló dízelmotort ugyanis először Németországban fejlesztették tovább. Ebben jelentős szerepet játszott egy magyar mérnök, Barényi Béla, aki a BMW számára tette elérhetővé a kulturált járású, pörgős és hatékony dízelmotorok új generációját. Hamarosan

egész Európában elterjedtek a korszerű dízelek, és a kibocsátási szabályozás szigorodásával párhuzamosan megkerülhetetlen lett az alkalmazásuk.

A dízelmotorok fogyasztása ugyanis jelentősen kedvezőbb a hasonló teljesítményű benzinmotorokénál, ez pedig érezhető megtakarítást jelentett a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából. Csakhogy a belsőégésű motorok nemcsak szén-dioxidot bocsátanak ki, hanem például nitrogén-oxidot is. Ennek a súlyosan egészségkárosító anyagnak a kiszűrésére nem fordítottak elegendő figyelmet a gyártók Európában. Mint köztudott, a német VW 2015-ben az USA-ban bukott le a NOx-kibocsátás miatt.

A gépkocsikat olyan szoftverrel szerelték fel, amelyek laboratóriumi körülmények között produkálták ugyan az előírás szerinti kibocsátást, az utcán azonban ennek többszörösét pufogták ki.

Hasonló a vád most a Fiat által fejlesztett Multijet motorcsalád esetében. Az érintett 1,3-as, 1,6-os dízeleket nemcsak Suzuki modellekbe szerelték, de Opel Corsában, Mokkában is találkozni velük. A Fiat szoftverbeszállítója a Marelli volt. A német nyomozó hatóságok most azt igyekeznek kideríteni, hogy a Fiat fejlesztő mérnökein és a Marelli programozóin kívül mások, így a Suzuki vezetői is tisztában voltak-e a manipulációkkal.

