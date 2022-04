Gázhiány miatt áll egy romániai üzem

Gázhiány van Romániában – derült ki a román miniszterelnök minapi nyilatkozatából. Nicolae Ciuca kijelentette: egyelőre nem lehet újraindítani a műtrágyagyártás szempontjából az ország mezőgazdasága szempontjából létfontosságú marosvásárhelyi Azomures vegyi üzemet, mivel nincs elegendő földgáz. Románia legnagyobb műtrágyaüzemében december óta ideiglenesen áll a termelés a gázáremelkedés miatt.

Az Azomures a romániai gazdaságok mintegy felét látja el műtrágyával és számos vállalat ellátását biztosítja. Ugyanakkor a vegyi kombinát Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója is, ez az üzem használja el az éves romániai gázfogyasztás tíz százalékát.

Harri Kiiski, a kombinát vezérigazgatója akkor azt mondta, a szállítók által a fő nyersanyagért, a metángázért felszámított magas ár már nem teszi lehetővé, hogy fenntartható módon folytassa tevékenységét a gyár. Az Azomuresnél áprilisra ígérték az újraindítást, az energiaintenzív iparágak európai támogatásában bízva. A 2012 óta a svájci Ameropa-csoport tulajdonában levő üzem vezetősége március végén viszont azt közölte, hogy tárgyaltak a román gazdasági miniszterrel és más potenciális romániai műtrágyagyártókkal, megoldásokat keresve a tevékenység újraindítására.

Nicolae Ciuca miniszterelnök most arról is tájékoztatott, hogy egyelőre nem tudja a kormány, miként teljesíti azt az európai uniós előírást, hogy november elsejéig minden tagállam nyolcvanszázalékos szintig (2023 őszére pedig kilencven százalékig) töltse fel a gáztárolóit, megelőzve ezzel a következő fűtési idényben esetlegesen előálló gázhiányt. – Jelenleg nincs elegendő gáz a 2022–2023-as télre való felkészüléshez, a gáztárolók megfelelő mértékű feltöltéséhez. A gázszállításokkal kapcsolatos tárgyalásokat illetően, s itt Azerbajdzsánra, valamint a cseppfolyósított gázra gondolok, változhat a helyzet – mondta a kormányfő. Hozzátette: a marosvásárhelyi vegyi üzem újraindításának érdekében a ­romániai földgázkitermelőkkel, a Petrommal és a Romgazzal is tárgyalnak.

Borítókép: Nem találnak megoldást az üzem újraindítására (Fotó: Azomures)