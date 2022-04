Jól fogynak az elektromos autók

Amióta nagyjából 15-20 éve realitássá vált az autókat több száz kilométeren át töltés nélkül meghajtani képes akkumulátorok gyártása, a piac azt várja, hogy mikor kezd robbanásszerűen megnőni a kereslet az elektromos autók iránt. Kezdetben az akkumulátorok gyártása igen költséges volt, így ezek a járművek a luxuskategóriába tartoztak, a gyártási költség azonban gyorsan csökkent, egész 2020-ig. A folyamat tavaly átmenetileg megszakadt, miután a szinte minden más termékre, különösen a nyersanyagokra kiterjedő infláció az akkumulátoroknál és így az elektromos autóknál is áremelésekhez vezetett.

A kereslet azonban mégis ebben az időszakban nőtt meg, és idén tovább szélesedett a rendelésállomány.

2021-ben összesen 4,8 millió elektromos négykerekűt adtak el a világon, ami még ugyan kevesebb mint tízszázalékos arány a teljes autóeladáson belül, az előző évi 2,3 millióhoz képest azonban 113 százalékos növekedés. 2022 első negyedéve pedig 120 százalékos bővülést hozott az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Különösen erős volt a március, ami már egyértelműen az orosz–ukrán háború hatása: az autósok egyre nagyobb hányadának most lett végképp elege a benzinből és gázolajból, amelyek ára soha nem látott szintre emelkedett, ráadásul az ellátási zavarok lehetősége is felmerült, legalábbis Európában.

Ha valami, akkor ez a háború mutat rá arra, hogy milyen jó lenne csökkenteni az olajtól való függést, miközben a globális felmelegedés miatt is sürgető a dolog, és miután egyre több a környezettudatos autós, a két tényező együtt már sok vásárlót arra késztet, hogy rászánja a nagyobb összeget az elektromos autó megvételére. Így most előállt az a helyzet, hogy az akkumulátorgyártás nem tud lépést tartani a kereslettel, de miután nagy beruházások zajlanak az iparágban, rövidesen felfuthat a termelési kapacitás.

Később az akkumulátorok árcsökkenése is folytatódhat, miután a jelenlegi folyamatok – különösen a nyersanyagok és a félkész termékek esetében – átmenetiek, az ellátási láncok zavarainak köszönhetők. Ezeket azonban a piac ki szokta tudni küszöbölni. Ekkor az akkumulátoroknál már nem is kell feltétlenül elérni a korábban megcélzott alacsony, kilowattóránként jóval száz dollár alatti árat ahhoz, hogy az eladott új autók több mint fele elektromos legyen, különösen, ha az egyre jobb minőségű akkumulátorok élettartama és energiatárolási kapacitása meggyőzi a ma még bizalmatlan autósokat is.

Az idei első negyedéves adatok alapján igen valószínű, hogy az esztendő egészében

több mint száz százalékkal is nőhet az eladott elektromos autók száma, akár a tízmilliót is elérheti.

Borítókép: Elektromos autók töltése (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)