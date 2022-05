Kevesebb szamóca termett

Hullámzó árakkal kell szembenéz­niük idén a hazai szamócatermesztőknek. A FruitVeb piaci körképe szerint a hazai termesztésű szamóca termelői ára mindig attól függ, hogy mennyi áru van az adott piacon. Míg a nagyobb szemű eperért akár 1600 forintos ár is elérhető a nagybani piacon, a kisebb szamócánál pedig 1200 forint körül alakulnak az árak, egyes termelők azonban akár ennél jóval alacsonyabb, ezer forint alatti felvásárlási árakba is beleszaladhatnak. Ez főként a hét elején fordulhat elő, mivel szombat esténként nincs nagybani piac, ez különösen a vasárnapi és hétfői árut érintheti, amikor kétnapi szedés kerül a piacra. A FruitVeb szerint ezt a volatilitást csak azok a termelők tudják elkerülni, akik a nagy kiskereskedelmi láncokkal kötöttek hosszú távú szerződéseket. A fogyasztói árakban ugyanakkor eddig nem volt nagyobb változás, a hazai eper kilójáért 2000-2500 forint körüli árat kérnek a kereskedők.

Jó hír ugyanakkor, hogy az import áru lassan kezd kikopni a hazai piacról, a napokban pedig a fóliás termés mellett hamarosan megjelenik a szabadföldi szamóca is. A májusi erős felmelegedés közelebb hozta a szezonkezdetet, így várhatóan a napokban nagyobb mennyiségben találkozhatnak a vásárlók a szabadföldi terméssel a piacokon. A szabadföldi szamócát Szeged környékén kezdik szedni először, majd Lajosmizse körzete, aztán a Nyírség és Somogy következik. A fóliás állomány betakarításának utolsó szakasza várhatóan egy rövid időre össze fog csúszni a szabadföldi áru megjelenésével, ami szintén az árak csökkenéséhez vezethet.

Az árak egyébként jellemzően a tavalyi szinten maradtak, annak ellenére, hogy az input anyagokat jóval drágábban tudták megvásárolni a termelők. Ráadásul eperből is kevesebb termett, mint tavaly, ami részben annak tudható be, hogy a virágzáskor kedvezőtlenek voltak a körülmények, másrészt a februári szélviharok sok fóliát megrongáltak. Lajosmizse térségéből lokális zivatarok okozta jégkárokról is beszámoltak a termelők, de az egész termőkörzetet károsító időjárási esemény nem történt. A szakemberek szerint a terméskiesés, a termelési költségek növekedése és az alacsony felvásárlási árak miatt a termelők kilátásai a tavalyinál borúsabbak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)