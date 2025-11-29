Nem mond fel, de nem is dolgozik hatékonyan – ki kell rúgni vagy sem?

A csendes felmondás azt jelenti, hogy a munkavállaló nem vállal extra feladatokat, nem reagál munkaidőn kívüli megkeresésekre, és fokozatosan kivonul a munkahelyi közösségi életből. A jelenség mögött több tényező áll: kiégés, túlterhelés, stressz, a munka-magánélet egyensúlyának felborulása, valamint a belső kommunikáció és a vezetői megbecsülés hiánya.

A csendes felmondás valójában a lelkesedés és a teljesítmény erőteljes csökkenése. Képünk illusztráció (Fotó: ArtPhoto21/Shutterstock)

A kutatások szerint Európában a munkavállalók mintegy 72 százaléka érintett, ami drasztikusan rontja a vállalatok versenyképességét és a gazdasági teljesítményt. További 15–18 százalék már nemcsak a teljesítményét fogja vissza szándékosan, de kifejezetten ellene is dolgozik a vállalat céljainak, amennyire ezt megteheti az állása elvesztése nélkül. A valóban elégedett és lojális dolgozók aránya tehát szinte bármely felmérés szerint 20 százalék alatt van ‒ ismertette Czinger Erik, a vállalati belső kommunikációra szakosodott Munipolis hazai vezetője.

Mik a csendes felmondás jelei?

A csendes felmondás jelei közé tartozik

a motiváció és teljesítmény csökkenése,

a hibák számának növekedése,

a felelősségvállalás kerülése,

a kommunikáció és részvétel visszaesése,

a gyakori hiányzások.

A folyamat visszafordítása komplex, de lehetséges: javítani kell a belső kommunikációt és az elismerési rendszert ki kell alakítani.

A dolgozóknak visszajelzéseket kell kapniuk, nem csak kritikát, hanem elismerést is. A stressz csökkentése, a rugalmas munkarend, a karrierfejlesztési lehetőségek és a folyamatos visszajelzés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkavállalók újra bevonódjanak.

A csendes felmondás nem lustaság, hanem védekezési mechanizmus, amely jelzi, hogy a szervezetnek változtatnia kell a kultúráján és működésén - fűzte hozzá.

A szakértő szerint az is gyakori jelenség, hogy bár a munkavállaló nem szereti a munkáját, munkahelyét, mégis ragaszkodik az állásához, mert nem bízik abban, hogyha talál is másikat, ott jobb lenne a helyzet. Ehhez kapcsolódik a csendes vakáció jelensége is, amikor az alkalmazott az irodában vagy home office-ban látszólag elérhető, és mutat némi aktivitást, de valójában egyáltalán nem foglalkozik a feladataival. Az okok összetettek, jellemzően a túlterhelésre, a stresszre és a belső kommunikáció problémáira mutattak rá. A szakember hozzáfűzte, hogy a kutatások alapján a megfelelően informált és kezelt munkavállalók 64 százalékkal elégedettebbek, a rendszeres, közvetlen kommunikáció pedig akár ötszörösére emeli a lojalitást.