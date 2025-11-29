Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Négyéves a Szeged–Hódmezővásárhely tramtrain

A 2021 végén elindult, Magyarországon egyedülálló vasútvillamos-rendszer járművei üzembe helyezésük óta 3,7 millió (pontosan 3 743 485) kilométert teljesítettek, amivel több mint 93 alkalommal kerülhették volna meg a Földet az Egyenlítő mentén. A legtöbbet futó tramtrain közel 380 ezer kilométert közlekedett, ami jól mutatja a szerelvények intenzív kihasználtságát és a szolgáltatás iránti bizalmat – derül ki a MÁV-csoport közleményéből.

A TraimTrain a tömegközlekedés versenyképes módozatát jelenti Forrás: mavcsoport.hu
Egy átlagos munkanapon mintegy 4600 utazáshoz választják az utasok a vasútvillamosokat, főleg a munkába és iskolába járás, illetve a városok közötti ingázás során – ez a hétvégi utasokkal együtt több mint 5,7 millió utast jelent az indulás óta.

tramtrain
A tramtrain a vonat és a villamos előnyeit egyesíti, népszerű közlekedési eszköznek bizonyul
Forrás: MÁV-csoport

Munkanapokon reggel Hódmezővásárhely–Szeged irányban, délután pedig az iskolaidő és a munkaidő vége után Szeged–Hódmezővásárhely irányban a legnagyobb az utasáramlás, míg hétvégén az időjárás és a szegedi rendezvények befolyásolják erősen a forgalmat. Az ország- és vármegyebérlet bevezetése ugrásszerűen növelte a Szegeden belüli utazások számát, mivel ezeket a bérleteket a helyi közlekedésben is elfogadják a vasútvillamosokon.

Közel négy év alatt összesen 93 közlekedési baleset érte a tramtrain járműveket, ezek közül 67 Szeged, 26 pedig Hódmezővásárhely területén történt. Éves bontásban 2022-ben Szegeden 20, Hódmezővásárhelyen 8; 2023-ban Szegeden 16, Hódmezővásárhelyen 7; 2024-ben Szegeden 12, Hódmezővásárhelyen 6; 2025-ben novemberig Szegeden 15, Hódmezővásárhelyen 3 ütközést regisztráltunk, ami jelzi, hogy 

a közúti partnerek figyelme továbbra is kulcskérdés a biztonság szempontjából. A balesetek döntő többségét ugyanis a közúti közlekedők szabálytalansága okozza,

ezért a vasúttársaság folyamatos figyelemfelhívó kampányokkal és célzott beruházásokkal igyekszik javítani a közlekedésbiztonságot.

A tramtrain hibrid működésmódja (városon belül villamos, települések között dízelmotorvonat) és a személyautó-forgalom egy részének kiváltása révén jelentősen csökkenti a közlekedéshez köthető károsanyag-kibocsátást, különösen a Szeged–Hódmezővásárhely tengelyen. A sűrű követés, az átszállásmentes kapcsolat és a városi megállók közelsége arra ösztönzi az utasokat, hogy a mindennapi közlekedésben is a közösségi közlekedést válasszák, ami a zajterhelés és a forgalmi dugók mérsékléséhez is hozzájárul.

A tramtrain üzemeltetésén naponta összesen 94 munkatárs dolgozik – járművezetők, forgalmi irányítók, karbantartók és ügyfélszolgálati szakemberek –, akik összehangolt munkája biztosítja a szolgáltatás magas színvonalát. A megbízható üzemeltetésnek köszönhetően a vasútvillamosok pontossága jellemzően 98 százalék körül alakul, ami a régió egyik legversenyképesebb közlekedési szolgáltatásává teszi a rendszert.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

