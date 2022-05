Megnyílhat az út a fekete-tengeri földgáz kitermelése előtt

Elfogadta a román szenátus szerdán az offshore-törvény módosítását, amely a befektetőnek kedvezőbb feltételek bevezetésével utat nyithat a fekete-tengeri földgáz kitermelése előtt – írta az MTI.

A 2018-ban elfogadott, az extrabevételeket 70 százalékig terjedő progresszív adóval sújtó hatályos jogszabállyal a fekete-tengeri földgázlelőhelyeket felkutató befektetők elégedetlenek voltak, ezért a feltételek megváltoztatásától tették függővé a kitermelés megkezdését. A törvény extrabevételnek minősített minden olyan jövedelmet, amelyhez akkor jut a kitermelő cég, ha az energiahordozót a – 2012-es árszintet tükröző – megawattóránként 45,71 lejes (3500 forint) referenciaárnál drágábban értékesíti.

Az extrabevételre kivetett különadó mértéke 30 százaléktól indul és megawattóránként 190 lej feletti értékesítési ár fölött éri el a legmagasabb, 70 százalékos szintet. Romániában jelenleg jóval magasabbak a gázárak. A bukaresti kormány márciusi energiaár-korlátozó rendelete szerint a lakossági fogyasztóknak 2023. március 31-ig 310, míg a jogi személyeknek 370 lejt kell fizetniük minden elhasznált megawattóráért.

A szenátusban 91 szavazattal 13 ellenében most elfogadott tervezet adózási feltételei szerint a kitermelt gázból származó jövedelem 60 százaléka a román államé lesz, 40 százaléka a befektetőké.

A jogszabály szakbizottsági vitája alkalmával Virgil Popescu energetikai miniszter rámutatott: az új jogszabály gyakorlatilag eltörli az extrabevételekre kivetett többletadót.

A tárcavezető szerint a mélytengeri földgáztartalékok kitermelésének megkezdése biztosíthatja az ország gázellátását egy energetikai válság esetén, illetve regionális energiabiztonsági szolgáltatóvá teszi Romániát, azáltal, hogy több gázt fog termelni, mint amennyire szüksége van.

Múlt héten a Romgaz román állami gáztársaság megvásárolta az amerikai ExxonMobiltól a fekete-tengeri Neptun Deep földgázmezőben lévő ötven százalékos részesedését és arra készül, hogy a másik ötvenszázalékos részesedéssel rendelkező OMV Petrommal közösen legkésőbb 2026-ra elvégzi azokat a beruházásokat, amelyek évi akár tízmilliárd köbméter gáz kitermelését teszik majd lehetővé a mélytengeri lelőhelyről.

A legígéretesebb Neptun Deep gázmezőn kívül több kisebb lelőhelyet is felfedeztek a Fekete-tenger talapzata alatt. A román miniszterelnök szerint a román partokhoz közelebb lévő Midia térségből már idén nyáron megkezdi évi mintegy egymilliárd köbméternyi földgáz kitermelését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Carlyle magántőke befektető csoport által alapított Black Sea Oil and Gas.

A kormánykoalíció szerint a – tengeri (offshore) lelőhelyek mellett a szárazföldi (onshore) gázmezők kitermelését is szabályozó – törvény lehetővé teszi, hogy a dél-kelet-romániai Buzau megyében Caragele településen levő onshore mezőn is megkezdődjön 2024 elején a mély kitermelésű gáz felszínre hozatala.

Az új offshore-törvény hatályba lépéséhez a képviselőház jóváhagyása is szükséges.

Borítókép: Illusztráció. Fotó: MTI/Balázs Attila