Ez vezethetett a kata átalakításához, és ilyen jövő áll a katások előtt

Sikeres indulás

A kata 2013 óta része a magyar jogrendnek, s akkor azzal a céllal vezette be a kormány, hogy a gazdaság legkisebb szereplői számára legyen egy csekély adót és még csekélyebb adminisztrációt követelő közteherviselési forma. A kata a valóban kicsi, a lakosságnak értékesítő vállalkozások adójaként kezdte meg működését, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a bevezetés után egy évvel kilencven százalékban ilyen vállalkozások alkották a katások csoportját.

Az adónem sikere megkérdőjelezhetetlen volt: a kata révén olyan gazdasági szereplők csatlakoztak – méghozzá több tízezren – a közteherviselés rendszeréhez, amelyek korábban csak részben vagy egyáltalán nem fizettek adót.

Jól jártak az érintett vállalkozások, de jól járt a közkassza is. Előbbiek tevékenysége legális lett, nem kellett tartaniuk semmilyen hatósági fellépéstől, kiszámítható keretek közt működhettek, miközben rendszeresen jött az előírt adó.

Valami félrecsúszott

Néhány évvel ez előtt azonban olyan folyamatok indultak el, amelyek végül – a jelek szerint – elkerülhetetlenné tették a kata reformját: megjelent az adónem tömeges visszaélésszerű használata. A legalitást erősítő katából – nem egy esetben – a színlelt szerződések kiváló eszköze lett. Lássunk néhány példát!

Számos vállalkozás katásként kezdte alkalmazni munkavállalóit. S miért? Hogy elkerüljék a személyi jövedelemadó és a járulékok befizetését. Volt olyan cég, ahol korábban száz munkavállaló ült az irodában, az utóbbi időben viszont már száz katás egyéni vállalkozó. Előfordult olyan eset is, hogy a cégvezető katásként számlázva vette ki a pénzt a cégből, így „nem kellett foglalkozni” a társasági és az osztalék után fizetendő adóval. Egyes jelzések szerint az utóbbi időben bizonyos ágazatokban már a munkaerő-közvetítők is katás konstrukciókat alkalmaztak. A kisvállalkozások adóját emellett egyes olyan vállalkozások is elkezdték alkalmazni, amelyek legtöbbször nagyobb üzleti megrendeléseket teljesítenek, vagyis egyáltalán nem számítottak kicsinek.

A példák alapján jól látszik, hogy a kata egyre távolabb került az eredeti célkitűzéstől, a kicsik segítésétől, a lakosságnak dolgozó vállalkozások helyzetbe hozásától, életben tartásától.