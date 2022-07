A szomszédunkban háború van, és ez mindent megváltoztatott, ráadásul az elhibázott brüsszeli szankciók súlyosbítják a helyzetet – összegezte a jelen helyzetet Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára az Origónak adott interjúban. Hangsúlyozta: a kormány vállalásai világosak voltak a választás előtt, és világosak most, a választás után is.

„Megvédjük a munkahelyeket, a családtámogatási rendszert, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést” – fogalmazott. Beszélt arról, hogy jelenleg egymillióval többen dolgoznak hazánkban, mint 2010-ben. Kiemelte, hogy

a kormány a GDP öt-hat százalékát fordítja családtámogatásra, ez Európában és világszinten is kiemelkedő adat.

A más országokkal való szolidaritás kapcsán kifejtette: „a mi feladatunk a magyar emberek és a magyar gazdaság energiaellátásának biztosítása. Örömmel segítünk másoknak, de van egy fontossági sorrend”. „Számunkra teljesen mindegy, hogy mit mondanak Brüsszelben, számunkra a magyar emberek és a magyar érdekek a legfontosabbak. Jelenleg az energiaellátásunk biztosított és folyamatos” – mondta.

Elmondta: az ország éves fogyasztásához képest a hazai gáztározók töltöttségi szintje 28,5 százalék, míg az európai töltöttségi átlag 18 százalék alatti. Hozzátette: őszre a hazai tározók töltöttségi szintje megfelelő lesz.

Manfred Weber gázelosztási javaslatával kapcsolatban elmondta: „Mostanáig számos európai vezető azt mondta, hogy megoldják a fűtést orosz gáz nélkül is. Most meg, amikor közeledik az ősz és a tél, hirtelen pánik van. Úgy tűnik, Európa nyugati felén is kiderült, hogy az energetika nem ideológiai kérdés, hanem a fizikai valóság kérdése. Ne felejtsük el, hogy az európai gázfelhasználás közel fele orosz gáz. A kérdés tehát így hangzik: tudunk fűteni vagy nem tudunk, van gáz vagy nincs gáz?”

Magyarország energiaellátása biztonságban van, és a Magyarország által előrelátóan beszerzett gázt nem fogja innen elvinni senki, ezt soha nem fogjuk megengedni

– mondta Menczer Tamás.

Az Orbán-kormány politikájának, válságkezelésének a lényege, hogy védi a magyar embereket, a magyar gazdaságot és összefogva a magyar emberekkel dolgozik a magyar emberekért – hangsúlyozta.

„A megoldás a háború által okozott problémákra egyetlen szóban összefoglalható, ez pedig a béke. Mi mindig a béke pártján álltunk, és most is ott állunk. Már a háború kitörése előtt is mindig elmondtuk, hogy mindent meg kell tenni a béke megőrzéséért. Most pedig annak helyreállításáért.”

A béke az egyetlen megoldás a fizikai fenyegetésre, a háborús inflációra és az energiaválságra is

– emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy miért van szükség arra, hogy más forrásból is gázkészletek után nézzen a kormány, Menczer Tamás kifejtette: „A magyar éves gázfelhasználás kilenc-tízmilliárd köbméter. A hosszú távú orosz gázvásárlási szerződés 4,5 milliárd köbmétert garantál évente. Van másfél milliárd köbméter hazai, saját kitermelésünk, ezt szeretnénk most kétmilliárd köbméterre emelni. Hosszú távú megállapodásunk van a Shellel, a Krk-i LNG terminálon egymilliárd köbméter földgáz szállítására. A fennmaradó, körülbelül hárommilliárd köbméter gázt pedig a spotpiacon vásároljuk. Egész Európa energiahiányban és energiahordozó hiányban szenved. Ezért döntöttünk úgy, hogy a hosszú távú szerződésekben rögzített mennyiségeken felül, az általában normálisan működő, de háborús időszakban jól láthatóan összeomlás szélére kerülő spotpiac nehézségeit és zavarait kiküszöbölve további gázmennyiséget szerzünk be, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyünk. Nagyjából 700 millió köbméternyi gázt tudunk még a meglévő szerződéseken felül betárolni a tározóinkba a fűtési szezon megkezdéséig.

Ennek a mennyiségnek a beszerzése pedig, ha tetszik, ha nem, Oroszországból származó források nélkül nem lehetséges, ma ennyi pluszföldgázt vásárolni Európában egyszerűen lehetetlen. Ezért utazott Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvába, és kezdte meg a szükséges kereskedelmi tárgyalásokat az orosz féllel.

Jelenleg olyan kérdések vetődnek fel egész Európában, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Korábban az volt az első számú kérdés, hogy mennyibe kerül az energiahordozó, mert volt. Most azonban az első kérdés már az, hogy van-e elegendő. Magyarország földgázellátottsága biztos lábakon áll, köszönhetően főként az Oroszországgal megkötött hosszútávú gázvásárlási szerződésünknek, ez a magyar fogyasztás jelentős részét, közel felét garantálja” – emelte ki Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)