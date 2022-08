Ilyen még nem volt: háromezer milliárd forintos kínai beruházás Debrecenben

– Több mint kétéves tárgyalássorozat eredményeként 221 hektáros területen épül majd fel a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) létesítménye, ezzel mintegy kilencezer új munkahelyet teremtve Magyarországon – jelentette ma be a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára. Magyar Levente kiemelte: A kínai beruházás az elektromosjármű-gyártás területén valósul meg. Ez is alátámasztja, hogy a kormány helyes döntést hozott akkor, amikor meghirdette a keleti nyitás stratégiáját és az elektromosjármű-ipart a magyar gazdaságfejlesztés egyik fő tengelyeként határozta meg – fűzte hozzá az államtitkár. Majd hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarország lokális kivételként kimaradjon az Európát gazdasági válságba sodró egyre mélyülő válságból, ami úgy lehetséges, ha a gazdasági növekedést fenntarják a nagyberuházások folyamatos Magyarországra vonzásával.

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) közleményéből kiderül, hogy 7,34 milliárd eurót fektet be egy 100 gigawattóra (GWh) kapacitású akkumulátorgyár építésébe Debrecenben. Ez lesz a második európai akkumulátorgyára a németországi üzem után. A részvényesi közgyűlés jóváhagyásától függően az első gyártóüzem építése még az idén megkezdődhet. A debreceni déli ipari parkban megvalósuló projekt európai autógyártóknak szállít majd akkumulátorcellákat és modulokat.

A vállalat közleményében hangsúlyozta: Magyarország – és különösen Debrecen – stabil üzleti környezettel, fejlett infrastruktúrával és logisztikai kapcsolatokkal, hosszú múltra visszatekintő autóiparral és számottevő versenyképes munkaerővel büszkélkedhet, így tökéletes választás a CATL második európai akkumulátorgyára számára. Mivel a magyarországi üzem közel van vevői – például a Mercedes-Benz, a BMW, a Stellantis és a Volkswagen – néhány autógyárához, a CATL képes lesz jobban kielégíteni az európai piac akkumulátorkeresletét, továbbá fejleszteni tudja globális termelési hálózatát, és hozzájárul az e-mobilitás, valamint az európai energetikai átállás felgyorsításához – olvasható a távirati iroda által feldogozott közleményben.

Az akkumulátorgyártás karbonlábnyomának csökkentése iránti elkötelezettségének részeként a CATL megújuló energiákból származó villamosenergiát használ majd ,és fontolóra veszi a napenergiára épülő fejlesztések megvalósítását is Magyarországon helyi partnerekkel együttműködésben

– olvasható a közleményben. A fenntartható és körforgásos akkumulátor-értéklánc kiépítése érdekében a CATL azt is vizsgálja, van-e mód arra, hogy helyi partnerekkel közösen hozzon létre Európában akkumulátor-alapanyagokat előállító létesítményeket.

– A debreceni gyárunk minden bizonnyal lehetővé teszi számunkra versenyelőnyünk további fokozását, az európai ügyfeleink igényeinek jobb kielégítését, és az e-mobilitásra való átállás felgyorsítását Európában – mondta Robin Zeng, a CATL alapítója és elnöke. Hozzátette: a magyarországi zöldmezős beruházás óriási ugrás lesz a CATL globális terjeszkedésében, és egyben fontos lépés azon törekvéseiben, hogy számottevően hozzájáruljanak az emberiség zöldenergiára való átállásához.

A CATL európai vevői kedvezően fogadták az új projektet. Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának tagja, fejlesztésért és beszerzésért felelős műszaki igazgató elmondta: a CATL új, korszerű európai üzeme Magyarországon újabb mérföldkő az elektromosjármű-gyártás kulcsfontosságú partnereikkel közösen történő bővítésében.

– A CATL-ben olyan csúcstechnológiát előállító partnert ismerhettünk meg, amely a legmagasabb minőségű, karbonsemleges akkumulátorcellákat biztosít számunkra mint az új üzem első és legnagyobb megrendelőjének az újgenerációs elektromos járművekhez Európában, követve ezzel a helyi partnereket előnyben részesítő beszerzési szemléletünket – idézi a CATL közleménye Markus Schäfert.

Borítókép: kínai akkumulátorgyár (Fotó: Europress/AFP)