Pesszimisták az almatermelők

A szakemberek szerint ugyanakkor az idén is bebizonyosodott, hogy az intenzív művelési rendszerű, öntözött, magas technológiai színvonalú ültetvényekben most is jó a termés, míg az extenzívebb, öntözetlen vagy alacsonyabb technológiai színvonalon művelt ültetvényekben többnyire nagyon alacsony hozamokat várhatnak a gazdálkodók.