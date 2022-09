Félresiklott a szankciós politika

– A szankciók akkor és most is ahhoz vezettek, hogy jelentősen megdrágult az élet. Mindenki tapasztalja Euró­pában, hogy iszonyatos mértékben elszaladt az energia ára, amely az élet több területén is érezteti a negatív hatását. Oroszország ezzel szemben jelentős bevételekre tesz szert, és nem maradt egyedül, hiszen a többi között szorosabbra fűzi a viszonyát az ázsiai országokkal – emelte ki a közgazdász.