Nem mérséklődnek az árak a német építőiparban

A müncheni székhelyű Ifo gazdaságkutató intézet elemzése szerint Németországban minden tizedik vállalat arról számolt be augusztusban, hogy az építtetők sok esetben visszavonták a megrendeléseiket. Az Ifo szerint ennek több oka is van: az építési költségek meredek emelkedése, a rendkívül magas anyag- és energiaárak, a magasabb kamatlábak és a csökkentett állami támogatások is hozzájárulnak az építőipar szenvedéséhez, amelynek egyébként már júliusban is voltak előjelei a szakemberek szerint – írta a V4NA nemzetközi hírügynökség.

„Néhány hónappal ezelőttig a lakásépítés növekedési pályán volt. A vállalkozásoknak még mindig dús a rendelésállományuk, de a jövőbeli fejlesztések tekintetében félelem uralkodik az ágazatban. Nagyon sok építőipari vállalat tart az üzlet visszaesésétől” – közölte Felix Leiss, az intézet munkatársa.

A lakásépítéssel kapcsolatos üzleti várakozásokat mérő Ifo-index mínusz 48,3 százalékra csökkent. Az intézet szerint ez a legalacsonyabb szint a havi felmérések 1991-es kezdete óta.

A Német Építőipari Főszövetség (HDB) augusztus végén is még abból indult ki, hogy az ágazat forgalma a stagnálás és a kétszázalékos visszaesés között mozog majd ebben az évben. A HDB szerint az áremelkedésnek további lendületet adott az ukrajnai háború, ráadásul az ágazatban egyelőre nem tudnak abban reménykedni, hogy megszűnnek az ellátási problémák és az áremelkedés is mérséklődne.

A megkérdezett építőipari vállalatok több mint egyharmada (36,4 százalék) még mindig súlyos anyaghiányra panaszkodott augusztusban. Az intézet szerint nagyon sok építőipari vállalat tervez további áremeléseket.

De nem csak az építőiparban tapasztalható óriási ellátási hiány. A német kiskereskedők is aggódnak a készle­teik feltöltése miatt. Augusztusban 77,5 százalékuk panaszkodott ellátási problémákra, szemben a júliusi 77,3 százalékkal. Az elemzők szerint pedig jelenleg semmi jele sincs annak, hogy a problémák enyhülnének a karácsony előtti időszakban.

A helyzet továbbra is különösen nehéz a kerékpár-kiskereskedők számára, akiknek 95,5 százaléka számolt be ellátási problémákról. Hasonló helyzetben vannak a háztartási gépek (95,5 százalék) és a szórakoztató elektronikai cikkek (95,7 százalék) eladói is. A játékok és játékszerek kiskereskedőinek helyzete némileg enyhült: júliusban a száz százalékuk panaszkodott késedelmes árubeszerzésekre, augusztusban ez az arány 73,5 százalék volt. Az intézet szakemberei szerint ugyanakkor nem csak az ellátási szűk keresztmetszetek vetnek árnyékot a kiskereskedelmi szektorra, hiszen a magas inflációs ráták is visszafogják a fogyasztók vásárlási kedvét.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Europress/AFP)