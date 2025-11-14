kiskereskedelemIndotek csoportbevásárlóközpont

Kívül-belül megújul Budapest egyik legrégebbi bevásárlóközpontja

Átfogó beruházás keretében újul meg a XIII. kerület egyik ikonikus épülete. A több mint 25 éve működő Duna Plaza az átépítés során egy modern, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő multifunkcionális komplexum jön létre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 17:50
Forrás: Indotek Group
Új korszak kezdődik a XIII. kerület ikonikus bevásárlóközpontjának történetében. Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul. Várhatóan 2027 elején kezdődik az a nagyszabású átépítés, melynek keretében egy modern, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő multifunkcionális komplexum jön létre a főváros egyik legforgalmasabb csomópontján – közölte a társaság, pénteken.

Duna Plaza
Hamarosan kívül-belül megújul a Duna Plaza. / Kép forrása: Indotek Group

A Duna Plaza több mint negyed évszázada meghatározó szereplője a hazai kereskedelmi piacnak

Mint írják: Magyarország első 3. generációs plázájaként a Duna Plaza több mint negyed évszázada meghatározó szereplője a hazai kereskedelmi piacnak. A várhatóan kétéves fejlesztés célja, hogy az épület ne csak megőrizze, hanem növelje piaci részesedését, miközben egy olyan modern, vegyes funkciójú központként szülessen újjá, amely a jövő generációinak igényeit is képes kiszolgálni. A felújítás után a megújult épület várhatóan 2029-ben nyitja meg újra kapuit.

A beruházás során a kereskedelmi területek mellett a komplexumhoz tartozó irodaterületek is teljeskörűen megújulnak, szoros egységet alkotva a bevásárlóközponttal. A tervek szerint az átalakítást követően a Duna Plaza túllép az eddigi, elsősorban kereskedelmi funkcióján és a környék meghatározó közösségi találkozó- és élményközpontjává válik. A megújuló épület modern környezetben kínál majd 

  • vásárlási lehetőségeket, 
  • kulturális programokat és 
  • szórakoztató funkciókat. 

A fejlesztés a modernizált kereskedelmi és irodai funkciók mellett kiemelt figyelmet fordít a közösségi- és a zöldterületek kialakítására is, ezzel vonzó és fenntartható környezetet teremtve a látogatók és a bérlők számára.

„Célunk, hogy a Duna Plaza megújulásával egy olyan komplexumot hozzunk létre, amely méltó a múltjához, de inspiráló a jövő számára – közölteDr. Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója, hozzátéve: olyan bevásárlóközpontot álmodtunk meg, amely a mindennapi vásárlási igények kielégítése mellett a közösségi élményt is erősíti, illetve ami egyaránt vonzó célpontot jelent mind a fővárosban, mind az agglomerációban élők számára. Megjegyezte: a projekt rendelkezik már építési engedéllyel és a finanszírozása is biztosított. A 2027 elejére tervezett átépítés megkezdéséig a részletes belsőépítészeti tervek véglegesítésére, valamint a bérlői megállapodások lezárására fókuszálunk – mutatott rá. Elkötelezettek vagyunk és bízunk abban, hogy 2029-ben egy minden eddiginél magasabb minőséget képviselő komplexumban köszönthetjük újra a látogatóinkat, bérlőinket és partnereinket” – mondta Dr. Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója.

A fejlesztést az Indotek Grouphoz tartozó Magyar Ingatlanberuházó Zrt. végzi.

