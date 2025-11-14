Sokkoló mobilhívások: rejtélyes kínai hangok támadják a magyarokat

Az elmúlt hetekben egyre többen panaszkodtak arra, hogy ismeretlen számról kínai nyelven beszélő telefonálók hívják fel őket. Több olvasónk és szerkesztőségünk munkatársai is jelezték, hogy kaptak ilyen furcsa hívásokat. A csalók célja minden valószínűség szerint az adataink megszerzése, így ismeretlen hívónak semmiképp ne adjuk meg semmilyen adatunkat, lehetőleg szakítsuk meg a hívást, és ne is hívjuk vissza az illetőt. A csaló kínai telefonhívások nem mostanában jelentek meg először, de az utóbbi időben egyértelműen gyakoribbá váltak, így indokolt a fokozott elővigyázatosság.

Fotó: AFP

Nemrégiben a Kemma a rendőrséget is megkérdezte az ilyen jellegű csalásokról: az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Magyarországon egyre gyakoribbak az úgynevezett „Phone Spoofing” csalások, amikor a csalók idegen nyelven beszélve magánszemélyeket hívnak fel, miközben a hívás során más telefonszámot jelenítenek meg. Jelenleg a törvény nem bünteti kifejezetten ezt a hívásmaszkolást, de a csalás különböző formái miatt minden bejelentés alapján nyomozás indulhat, például csalás vagy informatikai rendszer jogellenes használata miatt.

A csaló hívások általában internetes VoIP-kapcsolaton keresztül érkeznek a normál telefonhálózatba. Gyakran úgy tűnik, mintha egy valódi, létező számról hívnának, de ez könnyen ellenőrizhető: a valódi szám visszahívható, míg a generált, hamis szám nem. Az ilyen hívásokat felhasználói szinten nem lehet teljesen blokkolni, de bizonyos telefonok és operációs rendszerek már jelzik, ha gyanús vagy csaló hívás érkezik.

Ismeretleneknek ne adjuk meg az adatainkat akkor sem, ha hivatalos személynek tűnnek

Fontos, hogy senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat ismeretlen hívónak, még akkor sem, ha hivatalos személynek vagy banki ügyintézőnek tűnik. Ha visszaélnek egy hivatalos intézmény nevével, a hívást azonnal szakítsák meg, és a hivatalos elérhetőségeken keresztül érdeklődjenek.

Gyakoriak azok az esetek is, amikor az elkövető pénz átadására vagy utalására próbál rávenni, például az unokájuknak kiadva magát hív fel valakit ismeretlen számról. Ilyenkor is a hívás megszakítását javasolják, és csak a korábban ismert, hivatalos számokon keressék az illetőt.