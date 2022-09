Pörög az ukrán tojásexport

A háborús viszontagságok ellenére alaposan meglódult az elmúlt hónapokban az ukrán tojásexport. Az Európai Bizottság adatai alapján az év első felében mintegy 1,7 százalékkal több importtojás érkezett a közös piacra, mint egy évvel korábban. A behozatal jelentős része pedig épp abból az országból jött, amelyre a mostani geopolitikai helyzet alapján a legkevésbé gondolnánk.

Az uniós tojásimportnak ugyanis több mint a felét, egészen pontosan 54,7 százalékát az ukrán termelők biztosították, ami mintegy 33 százalékos bővülésnek felel meg.

A rendkívül magasra nőtt árakat azonban még ez sem tudta letörni az uniós piacon, a brüsszeli statisztikák szerint ugyanis az étkezési tojás csomagolóhelyi ára szep­tember elején elérte a 173 eurót – száz kilogrammra vetítve –, ami 37,3 százalékkal haladja meg a múlt év azonos időszakában tapasztalt szintet.

A drágulás hazánkban is tetten érhető, az Agrárközgazdasági Intézet jelentése alapján a ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára szep­tember első hetében megközelítette a darabonkénti 38 forintos szintet, miközben egy évvel korábban még 38 százalékkal olcsóbb volt a tojás.

Az úgynevezett mélyalmos étkezési tojásért még ennél is magasabb összeget fizettek a csomagolóhelyek, a darabonkénti ár meghaladta a 41,6 forintos szintet. A drágulás ebben a kategóriában volt a legdrá­maibb, a mélyalmos tojásért ugyanis idén szeptemberben csaknem 43 százalékkal többet kértek a termelők.

A magasabb ár ugyanakkor nem a gazdálkodókat gazdagítja, az elmúlt időszakban ugyanis – sok más mezőgazdasági és élelmiszeripari termékhez hasonlóan – jelentős mértékben emelkedtek a termelési költségek.

A Tojásszövetség korábbi tájékoztatása szerint az aszályos időszak miatt az állattartók magasabb takarmányárakkal szembesültek, miközben működési költségeiket az energiaárak emelkedése is megdobta.

Az áremelés tehát elkerülhetetlen, a jelenlegi gazdasági környezetben ugyanis számos termelőben felmerült a kérdés, hogy megéri-e folytatni a tevékenységet. Mindez a kínálatra is hatással van. A hazai tojástermelőkhöz hasonlóan az uniós versenytársak is küzdenek az elszálló költségekkel, ami az EU-s tojástermelés visszaeséséhez vezet. Bár a szakemberek szerint a keresletet az importtojással ki lehet elégíteni, az árak azonban vélhetően továbbra is magas szinten maradnak.