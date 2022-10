Utak a fenntartható élet irányába

– Ha továbbra is felesleges termékeket vásárolunk, akkor a lakosság ellátásához szükséges víznek is előbb-utóbb híján leszünk – többek között erről beszélt Áder János köztársasági elnök a tavaszi fenntarthatósági témahetet megnyitó tanórán még áprilisban. Mint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a Piarista Gimnázium diákjainak akkor kifejtette,

a világ minden pontján a „dobd el!” kultúra jellemző, ami nem fenntartható.

A főiskola ezúttal egy különleges, a fenntarthatóságot több nézőpontból megközelítő konferenciának ad otthont október 28-án. Ezen ismét felszólal Áder János, aki a Klíma, víz, fenntarthatóság címet viselő előadása után válaszol a fiatal hallgatóság kérdéseire. A konferencia különlegességét egyébként az adja, hogy hét fiatal előadó (egyetemisták, doktoranduszok és pályakezdők) a saját szakterületükön (például turizmus, energetika, borászat) mutatják be a fenntarthatóság lehetőségeit. Mellettük előadást tart Charles Wookey, a Blueprint of Better Business mozgalom alapítója és Zlinszky János egyetemi docens is.

„Célunk, hogy a konferenciával felhívjuk a figyelmet jelen világunk állapotára és bemutassuk az utakat, amelyek mentén lehetséges lenne a fenntartható élet”

– írták a szervezők.