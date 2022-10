Pezsgő gazdasági élet jellemzi a Kárpát-medencét

Hozzátette, sok tanulmány elintézi az együttműködést annyival, hogy uniós vagy leendő tagországokról van szó. Hiába van meg a lehetőség az együttműködésre, a kapcsolatokat termőre kell fordítani, és nekünk, nem pedig külső hatalmaknak kell megszervezni. Azt már ismerjük, amikor utóbbiak szembefordítanak bennünket egymással – utalt a múltra Orbán Balázs. Épp ideje szerinte újat kipróbálni, ebben a gazdaságnak, pénzügyi függetlenségnek kiemelt szerepe van. Cél, hogy a tudás és a gazdasági teljesítmény terén is megerősödjön a térség. Példának azt mondta, a gőzgép elterjedése is függött az egyes régiók oktatási színvonalától. Ahol jobb a képzés szintje, ott jobban terjednek új technológiák, de fordítva is igaz ugyanez, korszerű közeg magasabb szintű képzést tesz lehetővé – fogalmazott.

Klauda Zalán, az MCC Üzleti ismeretek műhely kutatója felmérésük eredményeinek ismertetését azzal kezdte:

a K8 hazánk hét szomszédos országára, a medence nyolc államára utal, minden olyan ország ide tartozik, amelyik legalább részben e (földrajzi) medencében fekszik.

Export és import szempontjából Magyarország és Ausztria a két vezető ország – állapítja meg a kutatás. Ukrajna és Horvátország kivételével valamennyi állam legfőbb kereskedelmi partnere Németország. Hazánk esetében a K8 és Németország együttesen a kivitel hatvan százalékát teszi ki. A történelmi régiók szerepe továbbra is jelentős, a visegrádi államok együttműködése kimutathatóan jelentős, a kereskedelmi aktivitást mutató Trade Intensity Index összegző megállapítása szerint

az északi és a keleti rész gazdaságilag a legpezsgőbb térség.

A skandináv modellel összevetve azon a régión belül a hasonló lakosságszámú Svédország szerepe kétszer olyan jelentős, mint Magyarországé.

Az empirikus eredmények szerint (kétezres mintavétel személyes megkeresés és kérdőívek alapján) a szomszédos országokba befektető vállalkozások önbevallásuk szerint sikereiket maguknak köszönhetik, leggyakoribb támogatási forma a konferenciarészvétel, de az exporthitelek jelentőségét is kiemelték a megkérdezettek. Meglepő módon nem fontos szempont számukra az olcsó munkaerő – derül ki a kérdőívek összegzéséből.

Megállapítható továbbá, hogy a Kárpát-medence kiemelkedő gazdasági pezsgéssel rendelkező régió, az itt lévő kereskedelem és tőkebefektetések terén magas a kihasználásra váró potenciál, a heterogén összetétel miatt viszont másban versenyképesek az egyes országok. A K8 műhely kapcsolatépítéssel tud hozzájárulni az együttműködéshez, cél a térség aktív gazdasági szereplőinek azonosítása. Fontos, hogy az OTP, a Mol, a Richter és számos középvállalat nagy sikereket ért már el a régióban.