Negyedmilliós csapat szolgálatában

– A két hitelintézet összeolvadásával, valamint a Takarékbank 2023-as csatlakozásával a magyarországi mikro- és kisvállalkozói piac vezető szereplője jön létre – pozícionálja az általa vezetett üzletágat Illés Zoltán, aki az egybeolvadó intézmények közül (Budapest Bank, MKB Bank, Takarékbank) kettőnél is dolgozott. Tisztában van egy fővárosi szolgáltató, kétszemélyes mikrocég szükségleteivel és lehetőségeivel épp úgy, ahogy egy kistelepülési gyártó vállalkozás egyedi igényeivel. Az MKB Bankkal egyesült Budapest Bank rendkívül erős volt a mikrovállalkozások kiszolgálása terén, amire sok szempontból építhettünk – hangsúlyozza a szakember.

Dominálnak

az egész kicsi kliensek

A Magyar Bankholding tagbankjaiban most megközelítőleg 250 ezer mikro- és kisvállalati ügyfelet szolgálnak ki. A teljes ügyfélkör kilencven százaléka mikrovállalkozás, ebben benne vannak már a Takarékbank ügyfelei is, amelyek elsősorban a kiterjedt fiókhálózat miatt egyedi bánásmódhoz szoktak.A 2022. március 31-i összeolvadással létrejött MKB Bank ügyfelei között mikrovállalkozásoknak számítanak a 0–300 millió forint közötti éves árbevételű cégek, míg kisvállalatnak a háromszázmillió és egymilliárd forint közötti árbevételűek.



– A mikrovállalkozásoknak jobban áttekinthető, egyszerűbb, gyorsabban elérhető szolgáltatáspalettát nyújtunk, míg egy kisvállalat esetében már gyakoribbak az egyedi igények, amelyekre szintén vannak megoldásaink. Banki szakértői csapatunk, kiterjedt hálózatunkban az egész országban elérhető. A személyes találkozók legfontosabb célja mindig az igények, lehetőségek minél pontosabb felmérése, majd ez alapján személyre szabott ajánlatok kialakítása – fogalmazott Illés Zoltán. – A mikro- és kisvállalkozások esetében egyaránt azt látjuk, hogy az elmúlt évek nagyon nehéz helyzetbe hozták a szegmenst. Például a pandémia előtt olajozottan működő vevő-szállító kapcsolatok, ellátási láncok megváltoztak, nehezebben tervezhetők, komoly kihívások elé állítva ezzel a vállalkozásokat. Ezekből a környezeti változásokból is következik, hogy gyakrabban merülnek fel egyedi igények, beavatkozási pontok, amelyek természetesen szektoronként nagyon eltérők lehetnek.

Illés Zoltán szerint az elmúlt évek nagyon nehéz helyzetbe hozták a mikro- és kisvállalkozásokat egyaránt Fotó: Mirkó István

Érdemes időről időre a banki szerződéseket is megvizsgálni. Előfordulhat, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben az adott vállalkozás működése is érdemben átalakul, amiből következhet, hogy célszerű például számlacsomagot váltania olyanra, amely jobban összhangban van a működési sajátosságokkal, és ezáltal költségmegtakarítást eredményezhet.

A közelmúlt szegmensspecifikus változása a katás adózás módosítása volt, ezzel kapcsolatban adókalkulátorral segítettük az érintetteket – mutat rá az üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgató, megjegyezve, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben némi túlzással havonta felül kell vizsgálniuk a cégeknek a terveiket, működésüket.

Kevesebb beruházás,

fejlesztés



A mikro- és kisvállalkozások nehezebb helyzete jól látható abból is, hogy kevesebb beruházási hiteligény merül fel, hiszen számos beruházás esetén a halasztás mellett döntöttek. Átszervezések folynak a hatékonyság javítására, és számtalan költségcsökkentő intézkedést is hoznak ezek a vállalkozások. Forgóeszköz-finanszírozásra továbbra is jelentős kereslet van, több cég esetében növekvő hitelösszeg szükséges a napi üzletmenet menedzseléséhez, mint korábban – utal rá Illés Zoltán.

A piacon a Széchenyi-kártya programban elérhető támogatott hitelkonstrukciók – ezen belül is kiemelten a Max család – a bankszakember szerint nagyon kedvező kondíciójú finanszírozási lehetőséget jelentenek egy széles kör számára. Sok mikro- és kisvállalkozás igénybe is veszi a kedvezményes termékeket, és ahogy az ügyvezető igazgató érzékeltette: igyekeznek az ügyfelek addig „finomhangolni” a hiteligény vagy akár egy beruházás ­paramétereit, amíg bele nem férnek valamely támogatott konstrukcióba.

Végül, de nem utolsósorban érdemes szemmel tartani a faktoringot is mint finanszírozási lehetőséget. Ezen a piacon tavalyhoz képest körülbelül húszszázalékos növekedést látunk, a tapasztalatok szerint ez azonban még jellemzően a megoldással korábban is élő vállalkozásokból fakad. Sokan nem mérlegelik ezt a lehetőséget, pedig számos esetben a hagyományos értelemben nem hitelképes cégek is hozzáférhetnek.



Az MKB Banknál már készülnek arra, hogy akár egyedi megoldásokkal segítsenek a moratóriumot követően azoknak, akiknek a törlesztés továbbra is nehézséget okoz. Fotó: Jászai Csaba

– Körültekintő és következetes a bank – szögezi le Illés Zoltán –, de igazán komoly szigorításokat még nem hajtottunk végre a finanszírozási döntések kapcsán, a pandémia, majd az energetikai piac változása, valamint a háború miatt alaposan átalakultak a mérlegelendő kockázatok. A moratóriumból volt már kilépési pont, év végén pedig le is zárul (a szeptemberben kezdődött agrármoratórium kivételével). Készülünk már arra, hogy akár egyedi megoldásokkal segítsünk a moratóriumot követően azoknak, akiknek a törlesztés továbbra is nehézséget okoz.

Sorsdöntő

hónapok jönnek

S hogy mit hozhat még a jövő? A beruházások terén egyértelműen visszaesés várható, bár még jelenleg is találkozunk számos, jó megtérülési idővel kecsegtető fejlesztéssel. A gazdaságban az előttünk álló téli hónapok meghatározók lesznek, 2023 első félévében látjuk majd tisztábban, hogy a gazdasági szereplőknek hogyan sikerült átvészelniük ezt az időszakot – jegyzi meg az MKB Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

A bankolásban célszerű szem előtt tartani az elektronikus csatornák adta lehetőségeket, még mindig számos vállalkozás utal például papíralapú megbízásokkal, miközben egy mobilbankból vagy mobilapplikációból indított tranzakció ­egyértelműen olcsóbb. A pénzügyi tudatosság növelésében a bankoknak is fontos szerepe van, amelyet a Magyar Bankholding tagbankjai is kiemelten kezelnek.

– A hitelezés területén az alapkonstrukciók – a folyószámla-, forgóeszköz- és a beruházási hitelek – továbbra is elengedhetetlenek lesznek, a célok között azonban sokkal nagyobb hangsúllyal jelennek majd meg az energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések

– jegyzi meg Illés Zoltán. A támogatott hitelkonstrukciók, a hitelgarancia-intézmények – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány – részvételével az előttünk álló időszakban is kiemelt szerepet fognak betölteni, számos mikro- és kisvállalkozás hitelhez jutását segítve.

A Sberbank hitelállománya is bekerült a körbe

Bár a Magyar Bankholding létrehozásakor még nem kalkuláltak vele, végül a hármas fúzióval – MKB Bank, Budapest Bank, Takarékbank – párhuzamosan megvették a felszámolás alatt álló Sberbank hitelállományát is. Ez a tranzakció mintegy kétezer plusz ügyfelet jelent a mikro- és kisvállalati szegmensben. Illés Zoltán elmondta: az a céljuk, hogy ne csak a fennálló követeléseket kezeljék, hanem szélesebb körű, több szolgáltatásra épülő kapcsolat alakuljon ki ezen ügyfélkörrel. A pénzügyi zárásra július végén került sor, azóta aktívan zajlanak az ügyféltárgyalások, a kezdeti tapasztalatok egyértelműen pozitívak – fűzte hozzá a bankár.

Borítókép: Illés Zoltán, az MKB Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója (Fotó: Mirkó István)