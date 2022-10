Megelőzte a korát a lakásfelújítási támogatás

Noha árolló még nem, a kereslet-kínálati olló viszont már nyílik, egyre több felújítandó ingatlan jelenik meg a kínálatban – mondta lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Megnőtt az igény az új építésű és újszerű-korszerű ingatlanok iránt, egyre inkább szempont ugyanis az alacsonyabb rezsi

– tette hozzá. A nagyobb árkülönbségek a fűtési szezon kezdetével jelentkezhetnek, aki szeretné eladni ingatlanát, most még jó áron teheti meg, a változás előszele azonban megkérdőjelezhetetlen.

Az új építésű lakások most nem feltétlenül a kereslet miatt drágulnak, hanem a gazdasági helyzet, az építőanyagárak miatt – magyarázta Balogh László, hozzátéve, még nem látszik a folyamat vége, de sokan tartanak a kereslet csökkenésétől is. Ezért több nagyobb beruházás (több tíz vagy éppen kétszáz lakásos társasházak megépítése) elhalasztásáról döntenek, ami miatt az ilyen típusú ingatlan két-három év múlva hiánycikk lehet. Ehhez hozzájön az is, hogy egy-egy fejlesztés két-három év alatt készül el – magyarázta a szakértő.

Az otthonfelújítási támogatásra vonatkozó kérdésünkre Balogh László úgy reagált, hogy

ez a konstrukció megelőzte a korát.

Az elmúlt időszakban sokan nem fektettek hangsúlyt az energetikai korszerűsítésekre egyrészt a megfizethető energiaárak miatt, de akik belevágtak is, lassan megtérülő beruházásnak érezhették azt.

Míg más tagállamokban most kezdenek ráébredni ennek jelentőségére, a magyar kormány egy évvel ezelőtt jelentős forrást mozgósított a korszerűsítések támogatására, és ezzel kétszázezer háztartás élt is ez idáig.

Balogh László szerint nagy igény volt egy efféle konstrukcióra, aminek több előnyét is említette. Magától értetődő az ingatlanállomány minőségi javulása és a nagyobb komfort, ugyanakkor mindez gazdaságélénkítő hatású is. Többek közt azáltal, hogy megnőtt a kibocsátott számlák száma, vagy akár azzal, hogy megnöveli az érintett ingatlanok értékét és ha nem csupán esztétikai munkálatokat végeztek, mérsékelheti a rezsikiadásokat.