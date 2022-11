Négy Black Friday-tipp a legnagyobb kedvezmények megszerzéséhez (X)

1. Legyünk résen

Mindenki tudja, hogy a Black Friday nemcsak a legjobb árak megtalálásáról szól, de a kiszemelt termékek megfelelő időben történő vásárlásáról is. Az áruházak készletei ugyanis végesek, és több ezer másik vásárlóval kell néha versenyeznünk azért, hogy miénk lehessen a kinézett darab. A Black Fridayre ezért alaposan fel kell készülnünk. Érdemes feliratkoznunk kedvenc áruházunk hírlevelére, hogy időben tudjuk, mikor kezdődik náluk pontosan a Fekete Péntek. Érdemes már a kezdés napján jó korán bedobni a kosárba például a rég kinézett női hátitáska modellt az Ecipő oldaláról, hogy véletlenül se vigyék el előlünk. Várhatóan sokan már nagyon korán hasonlóan fognak cselekedni, ezért kell előre bekészítenünk a webáruház oldalát. Az Ecipő oldalának esetében például igen gyorsan megtaláljuk a különféle kategóriákat, ezeket érdemes előre külön ablakban megnyitni. A példánkban említett női hátitáskák kedvezményeit a https://www.ecipo.hu/taskak/hatizsakok.html linken is látni fogjunk majd.

2. Ellenőrizzük internetkapcsolatunkat

A Black Friday kétségkívül egy igen izgalmas esemény, hiszen az olyan nagy webáruházak, mint az Ecipő is, filléres áron kínálják a legtrendibb luxusmárkák termékeit. Nagy is ilyenkor a nyüzsgés, és a magas látogatottság miatt gyorsan elkapkodhatják a termékeket. Sokszor csupán másodperceken múlik az egész, ezért nem érdemes az internet szeszélyeire bízni magunkat. Ha eredményesen szeretnénk vásárolni, akkor jobb úgy alakítani a napunkat, hogy otthon, stabil internet előtt tudjunk levadászni a kinézett darabokat. Ez azért is fontos, mert megeshet, hogy a rendkívüli látogatottság miatt az oldal is lelassulhat. Így viszont biztosan tudni fogjuk ezt, és azonnal lecsaphatunk, amint az oldal helyreállt.

3. Tájékozódjunk

Az információszerzés sok előnyt jelent. Az Ecipő oldalán a https://www.ecipo.hu/blackfriday linkre kattintva felkészülhetünk a Black Fridayre. A leírások segítenek abban, hogy pontosan mikor és hogyan zajlik majd a Fekete Péntek az Ecipőnél. Ezen információk birtokában pedig sokkal hatékonyabban és nyugodtabban tudjuk kiválogatni a legnagyobb márkák kiszemelt darabjait.

4. Legyen stratégiánk

Előreláthatóan a legikonikusabb márkákra fognak a legtöbben rákeresni. Ezért ha nekünk például egy olyan slágermodell kell, mint a Nike Air Force One, akkor érdemes jó előre felkészülni a rohamra. Válasszuk ki a modellt már a Black Friday előtt, és a pontos mérettel együtt készítsük be. Írjuk fel egy listára, mire vágyunk, és keressük ki előre a webáruházból. Mindenképp olyan stratégiát érdemes követni, ahol a régen vágyott darabokkal kezdjük a vásárlást, majd csak ezután kerítünk sort a böngészésre. Tehát kiemelten fontos, hogy legyünk tisztában vele, mit szeretnénk vásárolni. Ha például a már említett Nike Air Force One modellt szeretnénk, akkor tisztázzuk előre, hogy pontosan milyen színt és fazont keresünk. A következő cikk segíthet ennek eldöntésben: Öt mód a Nike Air Force One viselésére nők számára.

