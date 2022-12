Lépéselőnyhöz jutott Magyarország

– Jelenleg elmondható, hogy bár lakosságszám tekintetében a világon csak a 95. helyen állunk, az elektromos akkumulátororok gyártási kapacitása tekintetében a harmadikok vagyunk. Az elektromos akkumulátorok iránti kereslet a 2021-es 340 gigawattóráról 2030-ra mintegy 5600 gigawattórára fog nőni. Magyarországon 2030-ra 250 gigawattórára bővül a tervek szerint a gyártási kapacitás – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A tárca jelezte azt is, hogy 2016 és 2022 első fél éve között 43 akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó projekt esetében született pozitív döntés a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) segítségével, amelynek köszönhetően mintegy 13 ezer új munkahely jön létre hazánkban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minap arra is felhívta a figyelmet, hogy idén is megdől a beruházási rekord Magyarországon. Kiemelte, hogy korábban egyetlen év alatt közel sem érkezett annyi beruházás hazánkba, mint 2022-ben. Ráadásul a jelen kor legmodernebb fejlesztéseiről van szó, amelybe beletartozik az elektromosautó-ipar is.