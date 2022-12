Megérkezett Magyarországra az első zöldhidrogén előállítására képes berendezés

Várhatóan a hidrogén a jövőben fontos szerephez jut Európa energetikai problémáinak megoldásában: mind az iparban, mind pedig a közlekedésben jelentős szerepet kaphat. Mindezek mellett a megújuló energiák rendelkezésre állásának elsimításában, a téli–nyári igények kiegyenlítésében és a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában számíthatunk a technológia előretörésére. Az EU 2030-ra tízmillió tonna hidrogén előállítását tűzte ki célul a kontinensen – olvasható a Mészáros-csoport közleményében.

A projekt ütemtervének megfelelően Magyarországon elsőként kerül üzembe ilyen teljesítményű, zöldhidrogént előállító berendezés a Mészáros-csoport energetikai portfóliójába tartozó Bükkábrányi Energiaparkban.

Az elektrolizáló képes villamos energia felhasználásával a vizet két alkotóelemre, hidrogénre és oxigénre bontani. Jelenleg a világon a hidrogéntermelés 98 százaléka fosszilis tüzelőanyagokból történik, jelentős szén-dioxid-kibocsátás mellett. Ezzel szemben az új, immáron Magyarországon is elérhető technológia karbonsemlegesen képes előállítani a hidrogént. A magántőke bevonásával és a magyar állam támogatásával megvalósuló üzemben az új elektrolizáló berendezésnek köszönhetően a legnagyobb tisztasági mutatóval rendelkező hidrogént tudnak előállítani, amelyre egyre nagyobb kereslet mutatkozik az ipari felhasználók körében is. Az eszköz beüzemelése 2023 első fél évében a klímacélok érvényesüléséhez és a zöldátállás folyamatához is hozzájárul – áll a sajtóközleményben.

